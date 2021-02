Von Rainer Kundel

Mannheim. Der unregelmäßige Spielplan ist weiter ein Thema bei den Mannheimer Adlern. Mussten die Blau-Weiß-Roten Ende Januar fünf Partien innerhalb von elf Tagen absolvieren, so liegen zwischen dem glanzvollen 6:3-Sieg in München und dem Gastspiel bei den Augsburger Panthern am Donnerstag (20.30 Uhr) acht Tage. "Wir haben die Zeit individuell gestaltet", berichtet Co-Trainer Mike Pellegrims: "Spieler mit hoher Belastung haben zwei Tage frei bekommen, die jüngeren haben Zusatzschichten gemacht."

Die Pause bringt auch erfreuliche Nachrichten mit sich: Sinan Akdag (nach zweimonatiger Pause) und Matthias Plachta (drei Wochen) kehren in die Aufstellung zurück, für Verteidiger Akdag ist es das erste Saisonspiel nach einer Oberkörperverletzung aus dem Vorbereitungsturnier. "Er hat den Rückstand aufgeholt und bringt die Kondition für sein Comeback mit", hat Cheftrainer Pavel Gross beobachtet. Die Ausfall-Liste hat sich somit auf Lampl, Huhtala und Desjardins reduziert, fraglich für Donnerstag ist der angeschlagene Felix Schütz.

In Kürze wird man noch flexibler reagieren können. Am Dienstag gab der Klub den Zugang von Stürmer Taylor Leier bekannt, der die achte (von maximal elf) Importlizenz belegt. Leier, 26, ist als Center und als linker Flügel einsetzbar und stand seit September beim tschechischen Meister Ocelari Trinec unter Vertrag – seiner ersten Station in Europa. Der 1,80 Meter große und 82 Kilogramm schwere Linksschütze wurde 2012 in der vierten Runde an Nummer 117 von den Philadelphia Flyers gedraftet und bestritt bis 2018 für diesen Klub 55 Spiele in der NHL, dazu kommen 289 Partien für zwei Farmteams der American Hockey League (AHL). "Es ist derzeit nicht einfach, einen Mann zu bekommen, der Spielpraxis hat", begründet Gross die Entscheidung. "Wir haben Taylor beobachtet und uns bei seinen ehemaligen Trainern erkundigt, läuferisch entspricht er auf jeden Fall unseren Anforderungen, auch wenn er nicht der klassische Center ist", schätzt Sportmanager Axel Alavaara den Zugang ein. Nach der Ankunft am heutigen Mittwoch und einer mindestens fünf Tage währenden Quarantäne könnte der Kanadier am kommenden Dienstag in Schwenningen erstmals eingesetzt werden.

Vor der Partie in Augsburg will Gross die überregional beachtete Glanzvorstellung seiner Schützlinge beim Spitzenspiel in München nicht überbewerten. "Der Gegner hatte keinen guten Tag erwischt, wir sollten uns in Augsburg auf ein ganz anderes Spiel einstellen", sieht der Trainer die Panther seit der Nachbesserung durch die Angreifer Abbott und Kristo enorm verbessert.

Aus Anlass des am Dienstag aufgetretenen zweiten Corona-Falls bei den Wolfsburg Grizzlys, deren Partie gegen die Kölner Haie auf den 17. März verlegt wurde, lobt Gross ausdrücklich die große Disziplin seiner Mannschaft. "Vor allem für die Singles ist es schwer, auf soziale Kontakte zu verzichten, ihnen fehlt das gemeinsame Mittagessen bei Giovanni (Patron des Ristorante Augusta, Stammlokal der Adler) oder Kaffeetrinken und die Spieler mit Kindern haben zu Hause Rambazamba."

DEL, Donnerstag, 20.30 Uhr: Augsburg – Mannheim.

Mannheim. (dpa/lsw) Für den Kampf um den deutschen Eishockey-Titel haben die Adler Mannheim den früheren NHL-Profi Taylor Leier verpflichtet. Der Stürmer kommt vom tschechischen Club HC Oceláři Třinec und erhielt einen Vertrag für die laufende Spielzeit, wie der Titelkandidat der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte.

Der 26-jährige Leier müsse zunächst in Quarantäne und könnte im Falle von negativen Corona-Tests in der Partie bei den Schwenninger Wild Wings am nächsten Dienstag erstmals auflaufen.