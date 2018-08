Von Rainer Kundel

Mannheim. Pavel Gross, seit wenigen Wochen Trainer des Eishockeyklubs Adler Mannheim, kehrte nach 19 Jahren an jene Stätte zurück, an der er zwischen 1993 und 1999 310 Pflichtspiele bestritten und als Kapitän drei Meisterschaften errungen hat. Nach einer Dekade bei den Wolfsburg Grizzlys mit drei Vizemeisterschaften entschied der 50-jährige, sich den großen Herausforderungen in der Eishockeystadt Mannheim zu stellen.

Pavel Gross, wie beurteilen Sie den Stand der Vorbereitung nach fünf von neun Testspielen, woran bleibt in den drei Wochen bis zum Start der DEL noch zu arbeiten?

Wir haben in den letzten vier Wochen viel an Kondition, Kraft und System gearbeitet. Daran werden wir weiter feilen, aber auch gezielt auf den ersten Spieltag in der Liga hinarbeiten. Unsere Arbeitsmoral stimmt, wir müssen noch besser im System bleiben und marschieren.

Sie arbeiten erstmals mit einem größeren Trainerstab zusammen. Wie gestaltet sich die Aufgabenteilung?

Die Zusammenarbeit mit Mike Pellegrims gestaltet sich seit Jahren loyal. Jeder von uns weiß, wie der andere tickt, da gibt es ein blindes Vertrauen. Ich halte nichts davon, dass jeder dem anderen reinredet. Mike wird die Verteidiger und die Unterzahl coachen. Pertti Hasanen ist sehr erfahren und war schon als Development Coach in der NHL tätig. Er wird unter anderem mit einigen Spielern, nicht nur den jüngeren, einmal in der Woche eine Zusatzeinheit leiten, in die das Torhütertraining integriert ist. Dafür haben wir Benedikt Weichert und Rotislav Haas geholt, die zugleich auch für unser Partnerteam in Heilbronn und die Jungadler tätig sind. Unser Development Trainer Ilkka Pakarinen wird sich überwiegend mit unseren Förderlizenzspielern beschäftigen.

Bei den Adlern hat sich viel verändert, gibt es auch Veränderungen in der T- und K-Frage? Konkret gefragt: Wird es wie in Wolfsburg eine Torhüter-Rotation geben und wer wird Kapitän, Marcus Kink hat das acht Jahre lang gemacht.

Ich kann so viel sagen, dass wir in den nächsten vier Testspielen wieder rotieren werden. Was danach kommt, müssen wir abwarten. Zwei Torhüter in Topform helfen der gesamten Mannschaft. Auch die Frage nach dem Kapitän werden wir vor dem ersten Punktspiel entscheiden.

Sie sagten bei Ihrer Vorstellung, dass die Mannschaft noch nicht im September auf ihrem höchsten Level spielen wird, sich aber dahin entwickeln muss, im Dezember bis hin zu den Playoffs ihre beste Form zu finden. Lässt es sich steuern, dass man nicht in eine typische November-Delle fällt?

Unser Plan ist langfristig, wir müssen aber immer die kurzfristigen Ziele im Kopf behalten. Wir brauchen natürlich einen guten Start. Ideal wäre, die Hochs lange und die Tiefs kurz halten zu können. Eine solche Phase gibt es immer während einer Hauptrunde, aber auch während eines Spiels. Vieles ist dabei auch Kopfsache. Man kann sich zum Beispiel mit einer starken Unterzahl hochziehen, falls man nicht gut in eine Partie gekommen ist.

Ihr ehemaliger Spieler Fabio Pfohl sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, Sie hätten die Fähigkeit, auf einer Taktiktafel den Gegner kaputtzumachen. Jeder Schritt, jeder Pass, jeder Schuss hätte mit dem System Gross zu tun.

Ich lege auf solche Aussagen nicht so viel Gewicht, entscheidend ist immer, was wir gemeinsam wollen. Es geht nicht um Pavel Gross, wir wollen als Einheit gewinnen, auf und neben dem Eis. Das müssen wir in die Köpfe aller bekommen. Dazu gehört viel Laufarbeit, wir wollen mit allen vier Reihen Druck aufbauen.