Von Rainer Kundel

Mannheim. Bevor sich angesichts von vier Niederlagen in den Vergleichen gegen die Iserlohn Roosters aus der "Seuchensaison" 2017/18 die These vom neuen Angstgegner verbreitete, sorgten die Adler Mannheim gegen die Sauerländer mit dem 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)-Sieg für klare Verhältnisse.

Selten waren sich dabei über die Schlüsselszene die Trainer so einig wie Pavel Gross und Rob Daum an diesem unterhaltsamen Dienstagabend. Es lief die 39. Minute, die "Greifvögel" hatten drei Minuten zuvor das 2:1 durch Nico Krämmer erzielt, als Weidner mit einem Drei-gegen-Eins-Konter an Chet Pickard scheiterte.

Der Gegenzug lief schnell und ohne Umweg, Luke Adam holte die Scheibe hinterm eigenen Tor und dann ging der Finnen-Express ab. Tommi Huhtala legt im richtigen Moment quer und vom Schläger seines Landsmanns Joonas Lehtivuori findet die Scheibe den Weg über die Linie.

Die Suomi-Co-Produktion setzte nicht nur den aus Finnland stammenden Pausen-Moderator Antti Soramies in Begeisterung, auch die knapp 9000 Besucher feierten die beiden Neuzugänge gebührend. Als David Wolf exakt eine Zeigerumdrehung später zum 4:1 nachlegte, war dies der perfekte Abschluss eines Abschnitts, in dem der Gegner all seine zwölf Strafminuten genommen hatte.

0,7 Sekunden standen noch auf der Uhr, da hatte Wolf von einer 7,3 Sekunden zuvor entstandenen doppelten Überzahl profitiert. "Wir haben eine solche Situation im Training probiert, umso mehr freut es mich, dass es geklappt hat", befand der Doppeltorschütze.

Bei seinem zweiten Treffer zeigte sich das blinde Verständnis der Reihe mit Andrew Desjardins und Matthias Plachta. Letzterer setzte per No-Look-Rückhand-Pass Wolf in Szene, der per Direktabnahme vollendete. Pavel Gross ließ diese Formation als Einzige aus der Vorsaison beisammen. "Wenn man neu wohin kommt, macht man sich seine Gedanken", führte Gross aus, "ich war mir sicher, dass es passt, sie spielten schon einige Monate zusammen."

Nicht minder freute sich Phil Hungerecker über sein Premierentor für diese Spielzeit (Rückhand-Bauerntrick nach 70 Sekunden). Dem Rookie des Vorjahres (19 Tore) gehörte der Leitartikel im Spieltags-Flyer.

Zwar untermauerten die Adler beim Ausgleich wieder ihre Anfälligkeit für Breaks, was Gross zur Mahnung veranlasste, dass man das "Umschaltspiel besser beherrschen muss". Die Freude, dass sein Team die "Schlüsselszenen für sich entschieden und Geduld bewiesen hat" stand bei dem 50-Jährigen aber im Vordergrund.

Nach einem freien Mittwoch geht der Blick am Donnerstag auf Meister EHC München. Die "Roten Bullen" kommen um 19.30 Uhr in die SAP Arena.

"Eine große Aufgabe für uns, wir müssen von Anfang an voll da sein", sagt Wolf. Das Spiel der Edmonton Oilers bei den Kölner Haien verfolgte der Gartenstädter am Feiertag nicht am Fernseher. "Meine NHL-Karriere ist vorbei, außerdem sind die Schwiegereltern aus Hamburg zu Besuch."

Adler Mannheim-Iserlohn Roosters 6:2 (1:1, 3:0, 2:1); Tore: 1:0 Hungerecker (2.), 1:1 Camara (9.), 2:1 Krämmer (36.), 3:1 Lehtivuori (39.), 4:1 Wolf (40.), 5:1 Wolf (49.), 6:1 Kolarik (52.), 6:2 Clarke (59.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Melia (Neuss); Strafminuten: 14/12; Zuschauer: 8941.