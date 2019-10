Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist nicht so, dass die Terminplaner der Deutschen Eishockey-Liga wie in der Fußball-Bundesliga ihren international spielenden Klubs einen zusätzlichen freien Tag vor dem nächsten Punktspiel gewähren. Es muss schon der Zufall mithelfen, dass die Adler Mannheim nach der Rückkehr vom Champions-League-Spiel in Stockholm am Freitag spielfrei waren. Pop-Ikone Cher (73) nahm mit ihrer "Here We Go Again"-Tour die SAP Arena ein, die Eishockey-Cracks tragen deshalb ihr Heimspiel gegen Iserlohn erst am 29. Oktober aus und sind dieses Wochenende Teilzeitarbeiter. Nur am Sonntag (14 Uhr) geht’s zum Verfolgerduell zu den Straubing Tigers.

Neue Erkenntnisse hat Trainer Pavel Gross vom Champions-League-Spiel bei Djurgarden Stockholm nicht mitgebracht. Das Spiel in Unterzahl bleibt die Baustelle. Aus fünf Gegentreffern beim Spiel mit einem Mann weniger errechnet sich eine "Penalty-Killing"-Quote von 29 Prozent - der Wert einer Spitzenmannschaft in der DEL bewegt sich um die 85 Prozent. Umgekehrt wird am Straubinger Pulverturm ein Schuh draus. Die Tigers nutzten 27 Prozent ihrer Überzahlspiele zu Toren, der Meister 19 Prozent. Wenn man bei den Special-Teams ansetzt, so sind die Adler in Überzahl auf einem guten Weg, die Unterzahl-Box verhält sich dagegen weiterhin ungewohnt passiv. Die Mittel dagegen: Bullys gewinnen, um zum Wechsel zu kommen, Schüsse blocken, und vor dem Tor, dort wo es weh tut, aufräumen.

Immerhin ist die Straubinger Eishalle eine jener Spielstätten, die Pavel Gross mag ("Old school, laut, eng und manchmal auch sehr kalt"). Als positiven Aspekt hat der Trainer in Stockholm verbucht, "dass die Mannschaft nach einem 0:3-Rückstand eine Reaktion gezeigt hat". Dagegen steht die fehlende Disziplin, die den "Greifvögeln" auch bei den Niederbayern schnell zum Verhängnis werden könnte. Der Überraschungs-Dritte verfügt mit Jeremy Williams (35) einen ausgesprochenen Spezialisten für solche Situationen.

Ein Handicap auf Mannheimer Seite ist auf jeden Fall der Ausfall von David Wolf (Beinverletzung), der voraussichtlich bis nach der Liga-Unterbrechung anlässlich des Deutschland-Cups Mitte November fehlen wird. Noch länger dauert die Pause für Thomas Larkin an (Bandscheibenvorfall), kurzfristig zurückkehren könnten dagegen Cody Lampl (Bauchmuskelzerrung), Joonas Lehtivuori und Dennis Endras (beide angeschlagen).

DEL, Sonntag, 14 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim.