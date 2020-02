Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn Pavel Gross am Donnerstag seine Spieler auf das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Freitag (19.30 Uhr) vorbereitet, wird dicke Luft in der Kabine der Mannheimer Adler herrschen. Es ist weniger damit zu rechnen, dass der Cheftrainer die Cracks besonders lange übers Eis scheuchen wird – das wäre in der aktuellen Saisonphase, zumal in einer englischen Woche, eher kontraproduktiv. Dass es aber eine sehr deutliche Ansprache geben wird und einige Videosequenzen über die Wand laufen werden, die den Spielern deutliche Mängel vor Augen halten, dürfte verbürgt sein.

Während Münchens Coach Don Jackson davon sprach, "dass es einer Topleistung bedurfte, um in Mannheim zu gewinnen", gab sich Gross im offiziellen Teil der Pressekonferenz schmallippig wie nie: "Es war für München ein absolut verdienter Sieg", sagte der Coach, erhob sich bereits vor der Abmoderation von Pressesprecher Adrian Parejo von seinem Platz, verabschiedete sich von Jackson und war nur mit Mühe zu wenigen Worten im Kreis mit den regionalen Medienvertretern zu bewegen.

"Wir sind eine Mannschaft, die nach läuferischen Kriterien zusammengestellt ist, wo sind wir heute gelaufen?", fragte der 51-Jährige in die Runde und spielte auf den ab Ende des zweiten Abschnitts spürbaren und gegen Ende deutlichen Leistungsabfall an. Auf die Frage der RNZ, was bei der Abwägung zwischen dem Druckaufbau des Gegners und der eigenen Passivität überwogen habe, kam die Replik wie aus der Pistole geschossen. "Wo hat München Druck gemacht?"

Es gibt eben manchmal zwei Sichtweisen. Unstrittig ist, dass sich die Adler von Minute 40 bis 55 nicht mehr aus ihrem Drittel befreien konnten, wozu auch haarsträubende Fehler des schon 2018 vom Trainer forcierten Zugangs Björn Krupp beigetragen haben. Da es den Oberbayern gelang, die Mannheimer Dauer-Power-Reihe mit Plachta, Desjardins und Wolf kaltzustellen, hätte es einer besseren Chancenverwertung bedurft, um die "Roten Bullen"zu schlagen.

Was spät noch möglich war, denn kurze Zeit vor dem Münchner Siegtreffer 52 Sekunden vor Schluss hatten Stützle und Krämmer den "Lucky Punch" (Dennis Endras) auf dem Schläger. So aber war es eine Fortsetzung der neuerdings schlechten Aufwand-Ertrag-Relation.

#Endstand Leider reicht der frühe Führungstreffer von Borna Rendulic nicht zum Sieg (3.). München dreht im letzten Drittel spät die Partie. #MANvsRBM #fürMannheim pic.twitter.com/FVrbynvpcd — Adler Mannheim (@adlermannheim) February 18, 2020

Der Torhüter stellte sich einem selbstkritischen Gespräch, nahm aber von einer Überhöhung der Niederlage Abstand. "Der Zug zu Platz eins ist abgefahren, München hatte ein ganz starkes letztes Drittel." Es koste eben sehr viel Kraft, den Tabellenführer 60 Minuten zu beherrschen, ergänzte der Torhüter, "es haben zwei, drei Prozent gefehlt, damit es läuft, wie wir es uns vorgestellt haben." Eine Einschätzung, die im Vergleich zu der Gemütsverfassung des Trainers milde ausfiel.

Auch wenn Gross gebetsmühlenartig betont, dass ihn der Tabellenplatz weniger interessiere und er mehr auf die Entwicklung schaue, so hat ihn die Pleite mit nun kaum mehr einzuholenden elf Punkten Rückstand auf den Platz an der Sonne doch arg gefuchst.

Während der Dreifachmeister von 2016 bis 2018 am 116 Punkte-Rekord der Adler vom letzten Frühjahr rüttelt, muss sich der Titelverteidiger an den bis auf einen Zähler nahe gekommenen Straubing Tigers orientieren.