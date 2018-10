Mit diesem Schuss in den Winkel erzielt Garrett Festerling die 1:0-Führung der Adler. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben auch nach dem achten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) immer gepunktet. Trotz der 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den EHC München bot die Mannschaft von Trainer Pavel Gross dem Meister großartige Gegenwehr.

Mit Ausnahme des Torhüters (Dennis Endras anstelle von Chet Pickard) bot Gross die gleiche Besetzung wie beim 6:2-Sieg drei Tage zuvor gegen Iserlohn auf. Somit auch mit Center Markus Eisenschmid. Der Spieler des Monats September gab die Richtung vor. „München wird mit viel Selbstvertrauen auftreten. Das können wir erwidern, wenn wir nicht zu viel Respekt zeigen und den Schwung vom Dienstag mitnehmen“, zeigte sich der 23-Jährige optimistisch.

Gleich der erste Schuss auf das Tor von Aus den Birken führte zum 1:0. Garrett Festerling (3.) wurde per Rückhand von Luke Adam angespielt und überwand den Nationaltorhüter aus kurzer Distanz. Der für seine Effektivität bekannte Meister ließ dies auch ohne den angeschlagenen „Adler-Schreck“ Christensen nicht unbeantwortet: Jaffray (6.) traf im Nachsetzen.

Die Kontrahenten lieferten sich einen erbitterten Kampf um jeden Zentimeter Eis, so dass klare Torchancen zunächst rar blieben. Dennoch führte das hartnäckige Nachsetzen der Adler zum 2:1 (16.), als Phil Hungerecker am Pfosten der langen Ecke den Puck nach Vorarbeit von Larkin über die Linie schob.

Ein Rückstand, der die „Roten Bullen“ gewaltig anstachelte. Über zehn Minuten lang rollten bei hohem Tempo die Angriffe auf Dennis Endras zu, der sein Team mit Paraden gegen Hager, Mauer und Jaffray im Spiel hielt. Auch zwei Unterzahl-Situationen überstanden die Adler mit etwas Glück, kassierten aber kurz darauf die Gegentreffer. Beim 2:2 von Parkes (25.) wurde der komplette Fünferblock ausgehebelt. Umstritten war die erstmalige Führung der Gäste, weil ein Halten des Stockes bei Wolf vor dem Treffer von Boyle (36.) ungestraft blieb.

Die Partie wurde hitziger, Eisenschmid und Aulie versuchten sich im Ringkampf. Eher aus dem Nichts gelang den Blau-Weiß-Roten der nach 40 Minuten etwas schmeichelhafte Ausgleich, als Tommi Huhtala 15 Sekunden vor der Sirene den Puck irgendwie unter Aus den Birken über die Linie mogelte. Der nicht immer regelsichere „Streifendienst“ versicherte sich der Korrektheit des Treffers mit dem Videobeweis.

Beflügelt von diesem Treffer rafften sich die Gross-Schützlinge zum Schlussakkord auf. Hungerecker bewies beim 4:3 nach toller Vorarbeit von Smith abermals seinen Torriecher (49.), der ehemalige Adler Frank Mauer (51.) glich in Überzahl aus. In der hoch dramatischen Schlussphase lagen die Vorteile bei den Einheimischen, es ging dennoch in eine rasante Verlängerung.

Entscheiden musste schließlich die „Lotterie“ Penaltyschießen. Hier vergaben die Adler alle drei Versuche, Frank Mauer sorgte für den Zusatzpunkt der bärenstarken Münchner.

Adler Mannheim - EHC München 4:5 n.P. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1), Tore: 1:0 Festerling (3.), 1:1 Jaffray (6.), 2:1 Hungerecker (16.), 2:2 Parkes (25.), 2:3 Boyle (36.), 3:3 Huhtala (40.), 4:3 Hungerecker (49.), 4:4 Mauer (51.) 4:5 Mauer (65./Penalty); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 10/10; Zuschauer: 11.465.