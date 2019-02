Von Rainer Kundel

Mannheim. Sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) reizt ein Zahlenspiel. Angesichts der bisher glänzenden Bilanz der Adler Mannheim, die in 39 von 45 Spielen punkteten, liegen zwei Fragen auf der Hand: Spielt der siebenfache deutsche Meister nicht nur seine erfolgreichste Saison in der Hauptrunde? Und rüttelt er sogar an der Bilanz des bisher punktbesten Teams seit Ligagründung im Jahr 1994? Die höchste jemals erreichte Punktzahl nach einer Hauptrunde mit 52 Spielen waren 109 (Eisbären Berlin 2002/03), die auf einen Punkteschnitt von 2,10 kamen.

Derzeit liegen die Adler bei 2,29. Dieser Schnitt wurde bisher nur einmal annähernd erreicht: In der Spielzeit 2009/10, als die Berliner nach der Hauptrunde auf 123 Zähler kamen, allerdings mit damals gespielten 56 Partien - macht einen Schnitt von 2,20 Punkten. Um diese Bestmarke zu übertreffen, müssten die zwölf der noch zu vergebenden 21 Zähler holen. Kein Ding der Unmöglichkeit angesichts des Restprogramms, das am Donnerstag mit der Abreise nach Oberbayern mit einem weiteren "Road Trip" begann.

Hintergrund Die Adler Mannheim haben sich entgegen ersten Aussagen doch noch auf der Torhüterposition abgesichert und mit Andreas Bernard einen weiteren [+] Lesen Sie mehr Die Adler Mannheim haben sich entgegen ersten Aussagen doch noch auf der Torhüterposition abgesichert und mit Andreas Bernard einen weiteren Schlussmann für die entscheidende Saisonphase verpflichtet. Der Italiener kommt vom finnischen Klub Porin Ässät nach Mannheim und unterzeichnete einen Vertrag bis Saisonende. Der 28-jährige Bernard begann seine Karriere in Neumarkt (Südtirol) und Bozen und wechselte aufgrund seines Talents schon bald nach Finnland, wo er zwischen der ersten und zweiten Liga pendelte. Zuletzt überzeugte er mit einer Fangquote von über 90 Prozent. Adler-Manager Axel Alavaara begründete die Entscheidung 24 Stunden vor dem internationalen Transferschluss: "Andreas ist ein sehr erfahrener Keeper, der uns auf der Torhüterposition noch mehr Tiefe verleiht. Dadurch kann unser Nachwuchstorhüter Mirko Pantkowski dauerhaft Spielpraxis in Heilbronn sammeln". Der Zweitligist hat Chancen auf die Viertelfinal-Qualifikation in der DEL2. (rk)

Nach der Partie am Freitag beim ERC Ingolstadt geht’s von der Holledau aus am Samstagvormittag mit dem Bus direkt die 526 Kilometer nach Norden. In Wolfsburg erwartet die Adler am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) allerdings Heimspiel-Atmosphäre, denn der diesjährige Sonderzug des Fanprojekts führt in die VW-Stadt. 850 Anhänger machen sich auf dem Gleis auf den Weg, los geht’s um 8 Uhr in früh, geplante Rückkehr 2.45 Uhr am Montag. Weitere 150 Anhänger reisen mit PKW und Bussen an, sodass in der kleinen Arena am Allerpark bei einem Besucherschnitt von 2700 die erweiterte Gästekurve den Phonpegel bestimmen wird.

Punkterekorde und Statistiken - das ist nichts, womit sich Pavel Gross vordergründig beschäftigt. "Das ist ein schönes Thema für die Fans und die Medien", setzt der Trainer andere Präferenzen. Aus gutem Grund. Aus der letzten Pause im November kam sein Team leicht angerostet. Das soll sich nicht wiederholen. "Wir haben der Mannschaft gleich am Montag gesagt, welche Qualität wir in den Trainingseinheiten und am Freitag sehen wollen. Es wird wichtig sein, sich auf unsere Stärken zu konzentrieren und mit viel Intensität aus der Kabine zu kommen", betonten Gross und sein "Co" Mike Pellegrims anlässlich der Wochenpressekonferenz.

In den sieben Spielen der Rest-Hauptrunde bis 3. März soll erst mal Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Roten Bullen aus München verteidigt werden. Der Titelverteidiger ist mit neun "Dreiern" in Folge heiß gelaufen. Eine Entscheidung könnte schon in einer Woche fallen, am 22. Februar kommt es in der bereits ausverkauften SAP Arena zum direkten Vergleich.

Zum anderen gilt es, sich mit aller Ernsthaftigkeit auf die Playoffs vorzubereiten. Dafür steht mit Marcel Goc quasi ein "Neuzugang" zur Verfügung. Wegen einer Oberkörperverletzung und einer Patella-Fraktur bestritt der zurückgetretene Nationalspieler nur zwei Partien - beide Ende Oktober. Der 35-Jährige ist in einer Art "Checker Line" mit Huhtala und Kink vorgesehen. Dennis Endras hat nach vierwöchiger Verletzungspause grünes Licht gegeben.

Die Entscheidung, ob der langjährige Stamm-Goalie schon am Freitag sein Comeback gibt oder nochmals Chet Pickard zum Einsatz kommt, fällt kurzfristig. Weiter fehlen werden die Verteidiger Larkin (vermutlich bis Mitte März), Mikkelson und Seider (Trainingsrückkehr voraussichtlich kommende Woche) und kurzfristig Chad Kolarik (angeschlagen). An die Stelle des Topscorers rückt vorübergehend Krämmer in die Reihe zu Festerling und Eisenschmid.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Adler.