Wil. (rk) Im ersten von fünf Testspielen vor der Gruppenphase der Hockey-Champions-League, die am 30. August für die Adler Mannheim bei den Wien Capitals beginnt, siegte der deutsche Eishockeymeister beim Turnier in Wil (Schweiz) gegen den Schweizer Nationalliga A-Klub EHC Biel mit 5:4 (1:3,0:0,3:1,1:0) nach Verlängerung. Vor 680 Zuschauern im Sportpark Bergholz, darunter etwa 100 Fans aus der Kurpfalz, boten die Mannheimer dabei abgesehen von einem verschlafenen Start eine starke Partie.

Ohne die angeschlagenen Larkin und Desjardins bot Trainer Pavel Gross vor Dennis Endras vier Verteidigerpaare auf. Dabei gingen die Zugänge Krupp und Billins mit Katic bzw. Lampl aufs Eis. In den neu formierten Sturmreihen bildete Placha mit Goc und Wolf die erste Linie, das 17-jährige Talent Tim Stützle hatte mit Smith und Huhtala zwei Routiniers neben sich. Mit dem Rendulic, Järvinen und Bergmann bestand die dritte Reihe aus drei Neuzugängen, so dass Hungerecker, Raedeke und Krämmer für den vierten Sturm blieben. "Wir wollen das eine oder andere probieren, am Samstag gegen Zürich rechne ich wieder mit den angeschlagenen Spielern", so Gross vor Spielbeginn. Die angekündigte Kapitäns-Rotation ließ gestern das "C" auf dem Trikot von Joonas Lehtivuori prangen.

Bevor sich die Adler versahen, gerieten sie nach knapp fünf Minuten mit 0:3 in Rücklage. Nach dem Anschluss durch Brent Raedeke gestalteten sie das Geschehen bis Ende des ersten Drittel ausgeglichen - Hungerecker (18.) traf den Pfosten - und trumpften fortan auf. Unbeeindruckt von dem Rückstand schnürten die Blau-Weiß-Roten ihren Gegner während des kompletten zweiten Abschnitts in ihrem Drittel ein. Und besannen sich auf ihre läuferischen Stärken, hatten durch Plachta (33.) einen Lattentreffer und zeigten durch den 1,93 Meter großen Borna Rendulic hohe Präsenz vor dem gegnerischen Gehäuse. Auch im Schlussabschnitt lief die Partie nur in eine Richtung. Matthias Plachta (45.) überraschte Goalie Hiller zum 3:2 und Chad Billins (50.) glich mit einem Distanzschuss aus. Erst durch eine "geschenkte" Überzahl - die Adler hatten sechs Feldspieler auf dem Eis - kam Biel durch Rathgeb wieder zur Führung, die Rendulic (58.) in der gleichen Konstellation ausglich. Der Kroate war es auch, der früh in der Verlängerung den 5:4-Siegteffer markierte.

Biel - Adler Mannheim 4:5 n.V. (3:1, 0:0, 1:3, 0:1) ; Tore: 1:0 Kohler (2.), 2:0 Tschantrè (3.), 3:0 Pouliot (5.), 3:1 Raedeke (9.), 3:2 Plachta (45.), 3:3 Billins (50.), 4:3 Rathgeb (53.), 4:4 Rendulic (58.), 4:5 Rendulic (62.); Schiedsrichter: Urban/Wiegand (Schweiz); Strafminuten: 10/4; Zuschauer: 680.