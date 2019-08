Von Rainer Kundel

Heilbronn. Zum Abschluss des zersplitterten Heimturniers der Adler Mannheim unterlag der Deutsche Meister gegen Sparta Prag mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Dabei kam es zur ungewöhnlichen Anfangszeit um 13.30 in Heilbronn Uhr zum Vater-Sohn-Duell in der Familie Krupp. Aufseiten des achtfachen tschechischen Meisters stand Uwe (54) als Trainer an der Bande, bei den Adlern verteidigte Björn (28). Am Abend vor dem Familienduell stand etwas berufsbedingt eher Seltenes auf dem Programm: Ein gemeinsames Abendessen in Mannheim.

"Dabei habe ich meinem Vater meine Freundin vorgestellt", plauderte der aus Wolfsburg in die Kurpfalz gewechselte Sohn aus dem Nähkästchen. "Pavel Gross ist ein Trainer, der immer das Beste aus dir rausholt, von der Zeit mit ihm in Wolfsburg habe ich viel profitiert. Sein Ziel ist, dass eine Mannschaft läuft wie eine Maschine", nennt der 28-jährige Nationalspieler eine Motivation für den Wechsel.

Bei den Mannheimern pausierten zum vierten Mal in Folge Thomas Larkin, der in den ersten vier Spielen der Champions-League ab kommenden Freitag ohnehin noch gesperrt ist und David Wolf, ohne dass hierzu nähere Gründe kommuniziert wurden. Dazu fehlte Denis Reul - ob der Verteidiger aufgrund eines üblen Checks mit Verletzungsfolge eines Gegenspielers vom Freitag gegen Genf gesperrt war, blieb gestern unklar. Mitte des zweiten Drittels schied dazu Tommi Huhtala nach einer Aktion vor dem gegnerischen Tor aus.

Die Blau-Weiß-Roten brauchten lange, um halbwegs ins Spiel zu kommen und lagen nach 20 Minuten den Spielanteilen nach angemessen mit 0:2 in Rückstand. Nach dem Anschlusstreffer von Phil Hungerecker (24.) als Abschluss eines schnell vorgetragenen Angriffs schwächten sich die Adler durch Strafzeiten und kassierten dadurch den dritten Gegentreffer. Mit der Konzentration und Kraft stand es diesmal nicht zum Besten. Der 1:4-Endstand fiel bei eigener Überzahl.

Womöglich hat man sich mit drei Spielen innerhalb von fünf Tagen Mitten in der sechswöchigen Vorbereitungsphase doch etwas zu viel zugemutet. Eine Planung, die unter Ausblendung der Ergebnisse aber durchaus beabsichtigt war. Auch im Hinblick auf die Champions League, wo die Mannschaft am kommenden Wochenende zweimal innerhalb von 46 Stunden in Wien und Tychy (Polen) gefordert wird. "Wir haben in den letzten drei Wochen hart trainiert und die Testspiele waren recht anspruchsvoll. Das ist aber nötig, um uns für die Champions League einzuspielen", befand Krupp.

Adler Mannheim - Sparta Prag 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Tore: 0:1 Kudrna (3.), 0:2 Jandus (15.), 1:2 Hungerecker (24.), 1:3 Sukel (29.), 1:4 Kvapil (52.)

Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Koch (Zürich)

Strafminuten: 8+10 Disziplinar Lampl/8

Zuschauer: 1500 (in Heilbronn)

Turnierendstand: 1. HV 71 Jönköping 9 Punkte, 2. Sparta Prag 3 (8:7 Tore) 3. Genf Servette 3 (7:8) 3, 4. Adler Mannheim 3 (8:11)