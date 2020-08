Mannheim. (RK) Eine Variante, über die die RNZ bereits am 29. Juni berichtete, erhielt am Freitag ihre Bestätigung. Die Adler Mannheim gaben die Verpflichtung von Davis Koch von den Heilbronner Falken bekannt, der einen Einjahresvertrag erhielt. Der 22-Jährige wird allerdings gleich wieder an den Zweitligisten ausgeliehen, für den er in der Saison 2019/20 in 50 Spielen 42 Scorerpunkte (12 Tore, 30 Vorlagen) erzielte. Der in Surrey (British Columbia/Kanada) geborene Außenstürmer besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und kann nach Angaben der Adler ab Januar 2021 eine Förderlizenz erhalten, womit er für beide Klubs spielberechtigt wäre. Ebenfalls meldet der Klub, dass der Wechsel bereits vor dem selbst auferlegten Corona-bedingten Transferstopp perfekt war, aber erst jetzt publiziert wird. Der Grund dürfte darin liegen, dass der Spieler bislang im Kader der Heilbronner nicht mehr genannt wurde, jedoch in diesen Tagen das Training aufnehmen wird.

Noch im August 2019 wurde Koch bei einem Probetraining bei den Iserlohn Roosters nicht für DEL-tauglich empfunden, überzeugte allerdings eine Liga tiefer mit einer konstant starken Saison. Adler-Manager Axel Alavaara, sieht in dem Zugang einen "jungen, intelligenten Angreifer, der torgefährlich ist und ein Auge für seine Mitspieler hat".