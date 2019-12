Von Rainer Kundel

Mannheim. Es sind zwar erst 31 Partien der 52 Spieltage umfassenden Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gespielt. Vor den das Jahr 2019 abschließenden Auftritten der Adler beim ERC Ingolstadt (heutiger Samstag, 17 Uhr) und bei den Kölner Haien (Montag, 19.30 Uhr) zeigt sich trotz der erneuten 1:2 Derby-Niederlage in Schwenningen die Tendenz, dass der Klub auf einem guten Weg ist, den "Meisterblues" abzulegen. Zur Erinnerung: In der Saison nach dem Titel 2007 landeten die Mannheimer auf Platz sechs (Aus im Viertelfinale), nach der Meisterschaft 2015 kam das böse Erwachen mit nur 73 Punkten und Platz zehn sogar noch früher in der Qualifikation zum Viertelfinale.

Als Klubchef Daniel Hopp vor anderthalb Jahren Pavel Gross und Mike Pellegrims als Trainergespann vorstellte, verband er damit die Hoffnung, dass dies mit einer Kontinuität einhergeht, "die uns dauerhaft unter die Top vier der Liga bringt". Dass schon nach Jahr eins des Dreijahresvertrages der Trainer am 26. April die achte Deutsche Meisterschaft gefeiert wurde, war vor allem in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. Ob es unter Pavel Gross hart war? Auf diese Frage hatte Sinan Akdag eine eindeutige Antwort: "Das kann man sich gar nicht vorstellen, so etwas schweißt zusammen und beweist, dass mit hartem Training alles möglich ist." Und Ben Smith, der in den USA bereits den Stanley-Cup (NHL) und den Calder-Cup (AHL) gewonnen hatte, bestätigte: "Da steckte so viel Arbeit dahinter, so viel wie noch nie in meinem Leben, aber das macht den Titel so wertvoll."

> Historie: Zum vergleichbaren Zeitpunkt der letzten "Nach-Meisterschafts-Spielzeiten" wies das Punktekonto der Adler 51 (2007) bzw. 49 Zähler (2015) auf, wobei der große Einbruch um die Jahreswende kam. Aktuell bewegt sich der Punkte-Durchschnitt auf zwei pro Spiel, das hat bisher immer einen Platz unter den Top drei garantiert. Pavel Gross ist sich der Schwierigkeit bewusst, dass eine Saison wie diese, erst recht mit Verletzungen vieler Leistungsträger, anders zu managen ist und erinnert sich: "In der DEL haben erst drei Klubs drei Titel hintereinander gewonnen." Das waren die Adler mit ihm als Mittelstürmer von 1997-1999, die Eisbären Berlin (2011-2013) und der EHC München (2016-2018).

> Die Lage: Nach einer Schwächephase Ende Oktober/Anfang November haben die Trainer einiges umgestellt. "Wir haben der Mannschaft klar gemacht, dass wir mit Hurra-Eishockey kein Spiel gewinnen", sagte Gross im Jahresrückblick des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF). "Wir mussten Wert auf die Defensivarbeit legen und haben den Spielern gesagt: Lasst uns einen anderen Weg gehen." Der 51-jährige ist sich sicher "dass diese Mannschaft noch mehr Potenzial hat, weil das alle gute Charaktere sind". Auch Sportmanager Axel Alavaara registrierte, dass das Team mit dem Titel im Kopf die Saison zunächst "etwas zu easy" angegangen ist. "Es geht aber nur über harte Arbeit, das heißt bei uns marschieren, wir sind eine läuferische Mannschaft."

Daniel Hopp hatte während der Schwächephase im Herbst mit einer Flut an Gegentoren keine Bedenken. "Mir war nicht bange, ich hatte immer das Gefühl, dass wir auf den richtigen Weg kommen, vor allem wegen der Kontinuität auf der Trainerposition. Das war der große Unterschied zu 2015. Auch beim Personal haben wir die Kurve gekriegt, es hat etwas gedauert, bis die Zugänge integriert waren, ich sehe uns gut aufgestellt", betonte der Klubchef im RNF. Es sei zwar nicht ganz auszublenden, dass man immer mal wieder an die Meisterschaft denke, "aber wir leben im Jetzt, das ist ja das schnelllebige im Sport", weiß Hopp.

> Verlierer: Das war eindeutig Marcus Kink. Der seit 2010 amtierende Kapitän wurde am Tag vor dem Trainingsbeginn freigestellt, der Vertrag läuft bis 30. April 2021. Mit einigem Abstand äußert sich der 34-jährige nun in der Chronikausgabe des Magazins "Eishockey-News": "Ich war von Anfang an nicht mit der Situation zufrieden, die mir Pavel Gross gegeben hat. Er hat mich als Kapitän in Frage gestellt und die Mannschaft abstimmen lassen. Das war kein feiner Zug von ihm. Dass ich fast einstimmig bestätigt wurde, war ihm wohl ein Dorn im Auge."

> Ausfälle / Verträge: Bislang sind sechs Spieler zusammen 60 Partien verletzt ausgefallen. Torjäger Markus Eisenschmid steht nach einer Knie-OP frühestens wieder zu den Playoffs zur Verfügung, der verletzungsanfällige Marcel Goc – der Kapitän bestritt seit Antritt seines Fünfjahresvertrages 2015 nur 52 Prozent aller Pflichtspiele – fällt bis Mitte Januar aus. Die Entscheidung über eine Rückkehr des bis Jahresende zu den Iserlohn Roosters ausgeliehenen Janik Möser steht bevor. Von 16 auslaufenden Verträgen hat der Klub kürzlich fünf (Lampl, Katic, Desjardins, Huhtala, Plachta) verlängert. Was nicht heißt, dass bei den übrigen Akteuren der Abgang besiegelt ist. "Die Vertragssituation ist für uns ein ganzjähriger Prozess, manchmal will der Spieler den Markt testen, manchmal wollen wir noch etwas warten", erklärt Alavaara. Und manche Entscheidung sei auch eine wirtschaftliche Abwägung. Nico Krämmer und Joonas Lehtivuori haben sich inzwischen für einen Verbleib bei Blau-Weiß-Rot empfohlen, Borna Rendulic und Miksa Järvinen sind auf dem Weg dazu. Kommen wird Stürmer Stefan Loibl aus Straubing (bestätigt) und – bisher unbestätigt - Torhüter Felix Brückmann als Rückkehrer aus Wolfsburg. Man hat wohl eingesehen, dass es ein Luxus ist, eine Importlizenz für eine Goalie zu opfern. Dahinter scharrt Talent Mirko Pantkowski mit den Füßen.

> Zielsetzung: Die Adler haben sich der Mission Titelverteidigung verschrieben, was schwer genug ist. Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Mannschaft wieder moderat umzubauen und zu verjüngen. Die Tendenz, dass große Talente früh von der NHL angezogen werden, wird sich bei Tim Stützle fortsetzen. Der Weg in die DEL für jene Spieler, die derzeit in Heilbronn "geparkt" sind, ist steinig. Aufgrund der Erhöhung des DEL-Kontingents auf vier Klubs in der Champions-League muss es auch Ziel sein, dort mal weiter als ins Achtelfinale vorzustoßen.

Daneben will der im Sommer 2018 angekündigte Bau einer Nachwuchsakademie umgesetzt werden. Um das Projekt mit Eisflächen Internat und Ganztagsschule ist es ruhig geworden, es sollte bis 2020/21 fertiggestellt sein. Geplant war, dass Fördermittel des Landes und des DOSB mit einfließen und die Dietmar Hopp-Stiftung einen Teil stemmt.

Daniel Hopp dazu auf RNZ-Nachfrage: "Es gibt aktuell noch keine Neuigkeiten, da wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort sind. Zwei Möglichkeiten haben sich im vergangenen Jahr leider zerschlagen. Wir sind aber weiterhin an dem Thema dran und hoffen, dass wir hinsichtlich eines passenden Standortes im Jahr 2020 eine finale Entscheidung treffen können."