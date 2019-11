Von Rainer Kundel

Mannheim. Wer sich bei den Adler Mannheim für die Spielzeit nach einer Meisterschaft eine Dauerkarte kauft, weiß was er bekommt. Das erste Drittel der Hauptrunde ist gespielt und nur wenig deutet darauf hin, dass die Saison anders endet als 2008 und 2016. Das waren die beiden letzten auf einen Titel folgenden Spielzeiten, allerdings mit Trainern, die sich entweder innerhalb weniger Monate verbiegen ließen (Greg Poss) oder mit der Leitung einer überheblichen Mannschaft als klassischer Ausbilder überfordert waren (Greg Ireland).

Nichts ist im Teamsport so schwierig zu verkraften, wie eine lang anhaltende Phase des Erfolgs. Es war klar, dass die Bilderbuchsaison 2018/19 nicht wiederkehrt. Obwohl die sportliche Leitung im Sommer vorgebaut und Maßnahmen ergriffen hat, um den "Fall" abzufedern, stellen sich altbekannten Probleme ein.

"Wir machen immer die gleichen Fehler", seufzte Pavel Gross am Sonntagabend nach dem 3:6 gegen die Krefeld Pinguine, "wir machen nach einem Gegentor auf, sind ungeduldig und prompt fangen wir weitere Tore." Hört das Team etwa nicht mehr auf den Coach? Vor drei Wochen, es hagelte gerade eine disziplinlos erlittene 1:6-Pleite in Schwenningen, baute Groß dieser Frage vor und versicherte: " Ich habe null Prozent Zweifel am Team." Danach erkämpfte sich der Meister mit etwas Scheibenglück, aber großem Kampf zwei knappe Heimsiege, um vergangene Woche dreizehn Gegentore gegen "No-name-Gegner" wie Iserlohn und Krefeld zu kassieren. "Wir lernen nicht aus verschiedenen Szenen und Gegentoren. Es kann nicht sein, dass der Gegner regelmäßig Chancen bekommt, mit einem Mann auf unser Tor zu fahren. Eine smarte Mannschaft lernt aus ihren Fehlern", machte sich der 51-Jährige in ruhigem Ton seine Gedanken, während seine Schützlinge einer Ankündigung zufolge am Familientag geschlossen zur Autogrammstunde antreten mussten.

Während der äußerst zurückhaltende und auf dem Eis nur noch eine Nebenrolle ausfüllende Kapitän Marcel Goc hofft, "in der Pause die Köpfe frei zu bekommen", drückte sich Markus Eisenschmid deutlicher aus: "Wir haben die Schnauze voll vom Verlieren. Im Moment denken alle etwas zu lang und wir machen zu viele einfache Fehler." Tommi Huhtala schließlich musste ob der wiederholt in den letzten Wochen von den Schiedsrichtern nicht geahndeten üblen Attacken an Talent Tim Stützle zur Selbstjustiz greifen und KEV-Verteidiger Cundari kräftig vermöbeln.

Eines Zeichens, auch an die Mitspieler und um gegenüber dem Gegner die "Claims" abzustecken, hätte es aber früher bedurft als in jener 53. Minute. Am Spielverlauf kritisierte der Finne: "Die vielen Unterzahl-Konter, die wir im zweiten Abschnitt zugelassen haben, waren der springende Punkt. Wenn der Gegner die besseren Torchancen hat, nutzt es dir auch nichts, die spielbestimmende Mannschaft zu sein". Ausweislich der Liga-Statistik traf Krefeld bei 15 Schüssen aufs Tor sechsmal ins Schwarze - das vernichtet jede Torhüter-Fangquote.