Mannheim. (RK) Spieler, Funktionäre, Fans bei den Übertragungen von MagentaSport – sie alle sind jetzt froh, neue Gesichter zu sehen. Die Doppelrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit vier Spielen gegeneinander innerhalb von drei Monaten in zwei regionalen Gruppen war pandemiebedingt sinnvoll, am Schluss aber doch langatmig. Man kannte sich in-und auswendig. Heute beginnt mit der Verzahnungsrunde der Süd- gegen die Nordklubs Teil zwei der Hauptrunde, wobei die getrennten Tabellen beibehalten werden.

Den Auftakt machen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Iserlohn Roosters, am Montag (18.30 Uhr) folgt Süd-Spitzenreiter Adler Mannheim im Heimspiel gegen die Wolfsburg Grizzlys. Dann wird sich zeigen, was an der vielfach geäußerte Einschätzung dran ist, dass die Nordgruppe schwächer besetzt ist. Eine Auffassung, der Adler-Trainer Pavel Gross vehement widerspricht. Unter den Top-Ten-Scorern der Liga befindet sich mit Wayne Simpson nur ein Spieler der Süd-Staffel, was auf eine hohe Abhängigkeit der Nordklubs von Einzelspielern hindeutet, zumal die Gesamtzahl der Tore in beiden Gruppen nur marginal differiert. Die RNZ nimmt eine kurze Analyse der Gegner vor, auf die die Adler Mannheim in Hin-und Rückspielen bis zum 18. April treffen.

> Eisbären Berlin (52 Punkte): Offensiv beeindruckend (98 Tore), der mit Mannheim zusammen amtierende Rekordmeister stellt mit Marcel Noebels (37 Torbeteiligungen) den gruppenübergreifenden Top-Scorer. Defensiv gegen gleichwertige Gegner verwundbar. In engen Spielen oft viele Strafzeiten.

> Pinguins Bremerhaven (46): Die Seestädter bestätigten ihre Einschätzung als Geheimfavorit. Allerdings hohe Abhängigkeit vom "Karawanken-Express" – der ersten Sturmreihe mit den Slowenen Urbas, Jeglic und Verlic. Mit 30 Prozent beste Überzahlquote.

> Wolfsburg Grizzlys (38): Schwacher Saisonbeginn, weshalb Trainer Pat Cortina von Manager Fliegauf öffentlich angezählt wurde. Inzwischen haben die VW-Städter ordentlich gepunktet, meist mit knappen Ergebnissen. Geringe Torquote, aber ordentliche Defensive.

> Iserlohn Roosters (37): Die "Hühnchen" sind einmal mehr die Wundertüte der Liga. Man weiß nie, was man bekommt. Offensiv schnell und konterstark, defensiv sehr anfällig. Bereits hohe Personalfluktuation und ein Trainerwechsel. Brad Tapper übernahm von Jason O’Leary.

> Kölner Haie (33): Trainer Uwe Krupp bekommt als ehemaliger NHL-Verteidiger das Defensivspiel nicht geregelt. Die Torhüter sind kein Rückhalt. Der Kader ist in der Corona-Saison aus finanziellen Gründen mit etlichen Mitläufern eher notdürftig zusammen gestellt.

> Düsseldorfer EG (31): Der Altmeister leidet unter dem "Kreis-Syndrom". Von Harold Kreis trainierte Mannschaften präsentieren sich in den ersten Wochen nach dem Saisonstart in der Regel stark, um danach stark einzubrechen. War es zu mutig, mit zwei jungen deutschen Torhütern in die Saison zu gehen? Zuletzt setzte es eine Niederlagen-Serie von sieben Spielen.

> Krefeld Pinguine (15): Für die Seidenstädter gilt das gleiche wie für Nürnberg im Süden - sie sind nur bedingt konkurrenzfähig. Beide Klubs verließen in 20 von 24 Spielen das Eis als Verlierer.