Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Kurt-Leucht-Weg gegenüber dem Nürnberger Frankenstadion werden sie seufzen: "Schon wieder Mannheim". Irgendwie verständlich, konnten die die Nürnberg Ice Tigers in 25 Jahren Zugehörigkeit zur Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch nie eine Playoff-Serie gegen die Adler für sich entscheiden. Die Bilanz: acht Serien mit 27:9-Siegen für Blau-Weiß-Roten. Ein gutes Omen: Die letzte Mannheimer Meisterschaft 2015 begann mit 4:1-Siegen im Viertelfinale gegen Nürnberg.

Playoffs Termine: Alle Serien bis zum Finale werden im Modus "best-of-seven" gespielt. Das Viertelfinale wird vom 12. bis maximal 31. März gespielt, das Halbfinale vom 2. bis maximal 16. April und das Finale im Zwei-Tage-Rhythmus ab 18.April. Spätestens am 30. April steht der Deutsche Meister 2019 fest. Statt einer Fünf-Minuten-Verlängerung und Penaltyschießen wird bei einem Remis nach 60 Minuten eine unbegrenzte Verlängerung gespielt, um den Sieger zu ermitteln ("Sudden death"). Strafen und Sperren: Die Disziplinarstrafen der Hauptrunde wurden gelöscht. Wer am 52. Spieltag allerdings die dritte große Strafe erhalten hat, ist für das erste Playoff-Spiel gesperrt. Nachträgliche Ermittlungsverfahren können nicht mehr von den Klubs beantragt werden. Bei allen großen Strafen (fünf plus Spieldauer) ermittelt der Disziplinarausschuss. Serien-Manager: Seit 2017 wird jede Partie von einem Serienmanager begleitet, der als Ansprechpartner beider Teams fungiert und für Fragen und Probleme rund ums Spiel zuständig ist. Daneben vermittelt er zusammen mit dem Schiedsrichter-Beobachter bei strittigen Szenen nach Spielende. Die Klubverantwortlichen ist es untersagt, die Schiedsrichter ansprechen. Videobeweis: Die Schiedsrichter sind weiterhin für die Entscheidung beim Videobeweis zuständig, haben jedoch die Möglichkeit, zur Beratung den Schiedsrichter-Beobachter - offiziell "Schiedsrichter-Coach" genannt - per Headset zuschalten. (RK)

Ausgangslage: Für den vom Schmuckkonzern Thomas Sabo seit 2009 am Leben gehaltenen Klub bedeutet die Qualifikation für das Viertelfinale die Rettung einer missratenen Spielzeit. Monatelang rangierte der Vizemeister von 1999 und 2007 unterhalb von Platz zehn und profitierte letztlich von einer Niederlagenserie der Krefelder. In drei Pre-Playoff-Partien gegen Bremerhaven setzte das Team von Trainer Martin Jiranek (49) in Abnutzungskämpfen bis über die Grenzen des Erlaubten keine Glanzpunkte. Irritiert hat der frühe Trainerwechsel, Manager Jiranek übernahm in Doppelfunktion nach dem 4. Spieltag von Kevin Gaudet. Zwischen den Adlern und Nürnberg lagen in der Hauptrunde 51 Punkte. Die Tigers sind dennoch kein Freilos für den Hauptrundensieger, wie es etwas provozierend auf einem Transparent beim 4:1-Sieg der Adler am 24. Februar in der Gästekurve der Nürnberg Arena zu lesen war.

Kader: Beste Scorer sind Center Martin Dupuis und der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Silbermedaillen-Gewinner Patrick Reimer (beide 36 Punkte). Trainer Pavel Gross ist aufgefallen: "Nürnberg hat die körperlich größte Verteidigung der Liga, sie haben eine große Reichweite". Fünf Akteure messen zwischen 1,87 und 2,06, was aber nicht heißt, dass sie gegen schnelle und technisch beschlagene Angreifer Vorteile haben. Brett Festerling, Zwillingsbruder von Adler-Center Garrett, wird wohl verletzungsbedingt ausfallen.

Augen auf: Torhüter Niklas Treutle (27) war gegen Bremerhaven die Lebensversicherung für die offensiv diskret aufgetretenen Tigers. Die starke Unterzahl-Box verhinderte bei einer Vielzahl von Strafen das frühe Saisonende.

Problemfelder: Die Ice Tigers haben vier, fünf Akteure, deren physisches Spiel schnell die Grenzen überschreitet und die eine kurze Zündschnur haben. Der Versuch von Provokationen gegenüber David Wolf war durchschaubar.

Stimmung und Umfeld: Die 7600 Besucher fassende Halle wird bei einem fanatischen Publikum schnell zum Hexenkessel. Pavel Gross stört das nicht. "Wir haben kein Problem damit, dass es eng und laut ist, das ist Old-School-Eishockey".

Tipp: Nachdem schon in der Hauptrunde aller vier Vergleiche an die Adler gingen (4:2, 4:1, 4:3, 4:1) geht das Viertelfinale mit 4:1-Spielen an Mannheim.

Die ersten vier Termine: Adler Mannheim -Nürnberg Ice Tigers (Mittwoch, 19.30 Uhr); Nürnberg-Adler (Freitag, 19.30 Uhr), Adler-Nürnberg (Sonntag, 19 Uhr), Nürnberg-Adler (Freitag, 22.März, 19.30 Uhr, live in Sport1).