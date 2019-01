Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim steuern vor Beginn des letzten Hauptrunden-Viertels auf einen neuen Punkte-Rekord und weitere Bestmarken zu. 107 Punkte standen im Frühjahr 2015 auf dem Weg zur bislang letzten Meisterschaft auf dem Konto. Bei derzeit 2,23 Punkten im Durchschnitt kommt man selbst bei einem "Sicherheitsabschlag" auf einen höheren Wert.

Mit 21 Zählern von noch 39 noch zu vergebenden Zählern wäre die Saison mit Geoff Ward bereits überboten - was sich aufgrund der in den Verträgen verankerten Punktprämien auch für die Spieler bezahlt machen würde. Mit der Führungsposition nach dem 52. Spieltag hätte der Klub auch die Champions-League-Teilnahme in der Tasche.

Was kommt auf die Adler zu?

Von Samstag bis 3. März hat der souveräne Tabellenführer noch fünf Heimspiele und acht Partien auf gegnerischem Eis vor der Brust, davon vier in Folge zwischen dem ersten und 17. Februar. Was kein Nachteil sein muss. Auch auswärts holten die Blau-Weiß-Roten mehr als zwei Zähler im Schnitt.

Wo steht der Spitzenreiter im Liga-Vergleich?

Torhüter: Dennis Endras (25 Einsätze) und Chet Pickard (16) liegen mit Fangquoten von 91 bzw. 89,5 Prozent auf Rang drei und vier.

Scorer: Die Adler sind unter den Top-15 nur mit Chad Kolarik (Rang13) mit 33 Punkten (16 Tore, 17 Assists vertreten. Ihre Stärke liegt in der Kadertiefe und - breite mit vielen Akteuren, die ein Spiel entscheiden können. Neun Cracks haben zehn Treffer und mehr auf ihrem Konto. Der größte Unterschied zu den Vorjahren machen die Werte der Verteidiger aus. Katic und Lehtivuori (beide 24 Punkte) sind unter den Top-15-Bluelinern notiert. Für die Trainer ist aber die Plus-Minusbilanz aussagekräftiger. Sie weist aus, bei welchen erzielten Treffern, saldiert mit den Gegentoren, welcher Spieler auf dem Eis stand. In Überzahl erzielte Tore fließen dabei nicht in die Wertung mit ein. Sechs Adler unter den Top-10 der Liga, angeführt von Center Andrew Desjardins (Plus 26!) sprechen Bände. Zum Vergleich: Beim Rangletzten Iserlohn Roosters, der am Sonntag (16.30 Uhr) nach Mannheim kommt, weist Liga-Topscorer Matsumoto zwar 47 Punkte auf, hat aber eine Bilanz von Minus eins.

Special-Teams: 20,4 Prozent im Powerplay (Rang eins) und 86,5 Prozent beim "Penalty-Killing" (Rang drei) sind eines Tabellenführers würdig.

Zuschauer: Zwei Siegesserien nach dem langen Herbst haben dazu geführt, dass im Schnitt 11.135 Besucher den Weg ins Bösfeld gefunden haben (Vorjahr 10.191 ). Die Kapazität der SAP Arena war somit bei 21 Heimspielen zu 82 Prozent ausgelastet. Damit ist der siebenfache deutsche Meister den Eisbären Berlin auf den Fersen (11.509 ). Der effektiv höhere Wert der Kölner Haie (11.489 ) wird durch das Winter-Game im alten Müngersdorfer Stadion vom vergangenen Samstag (47.000 Zuschauer) verfälscht. Ohne diese Begegnung, deren Einnahmen durch immens hohe Kosten weitgehend aufgezehrt werden, wiesen die unattraktiv spielenden Haie lediglich einen Schnitt von 9875 auf.

Was bringt das Wochenende?

Acht Tage nach dem souveränen 6:2 der Adler kommt es wieder zum Duell gegen die kriselnden und personell auf dem Zahnfleisch gehenden Eisbären Berlin, diesmal allerdings in der Bundeshauptstadt. Stand gestern gibt es personell keine Veränderungen. Seider, Möser, Larkin und Goc, der bis Ende Oktober erst zwei Saisonspiele absolviert hat, fehlen ebenso wie Dennis Endras. Da Mirko Pantkowski weiter krank ist und beim Mittwochstraining nicht dabei war, werden als Torhüter Chet Pickard und Jonas Gähr die Reise zum Rangneunten antreten. Der 17-jährige Gähr musste aufgrund der aktuellen Situation auf die Kanada-Reise der Jungadler verzichten. "Die Saison ist nicht mehr jung", sagt Pavel Gross, "wir sind in einer Phase, wo jeder Spieler wichtig ist. Wenn einer einen Schuss in Unterzahl blockt, ist er für mich genauso wertvoll wie die Arbeit der Scorer".

Wie sehen die Zukunftsplanungen aus?

Entgegen den öffentlichen Beteuerungen der Verantwortlichen wird man nach Informationen dieser Zeitung vor dem Transferschluss am 15. Februar auf jeden Fall noch einen Torhüter zur Absicherung verpflichten. Bereits gestern bestätigte der Klub den seit Tagen in Branchenkreisen als perfekt gemeldeten Wechsel von Stürmer Lean Bergmann (Zweijahresvertrag). Der 20-Jährige kommt zum 1. Juli von den Iserlohn Roosters.

Ebenfalls gaben die Adler den Abgang von Angreifer Garrett Festerling (33 / Vertrag läuft aus) zur neuen Saison nach Wolfsburg bekannt. Seine Position wird nach RNZ-Informationen mit einem jüngeren Spieler besetzt, entweder mit dem ehemaligen Jungadler Marc Michaelis (23 /Minnesota State University) oder dem in Berlin geborenen Daniel O’Regan (25/Rochester Americans/AHL). Nicht ausgeschlossen ist, dass beide kommen, zumal die Zukunft von Brent Raedeke auf der Kippe stehen dürfte. Bereits am 16. November wurde der 27-jährige Björn Krupp als Zugang für 2019/20 bestätigt. Die Anwesenheit von Chefscout Bill Stewart lässt darauf schließen, dass in diesen Tagen etliche Entscheidungen finalisiert werden.

DEL, Freitag 19.30 Uhr: Eisbären Berlin-Adler Mannheim, Sonntag, 16.30 Uhr: Adler-Iserlohn Roosters.