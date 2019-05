Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach der Saison ist vor der Saison. Kaum sind die Feierlichkeiten der Adler Mannheim nach dem Gewinn ihrer achten deutschen Eishockey-Meisterschaft abgeklungen, sitzt Sportmanager Axel Alavaara wieder im Flugzeug. "Ich werde die Weltmeisterschaft in Bratislava erst zur Endrunde besuchen und zunächst die Playoffs der AHL verfolgen", sagte der Schwede im RNZ-Gespräch, bevor er sich auf den Weg nach Nordamerika machte.

Dort, in der unterhalb der National Hockey League angesiedelten American Hockey League, gilt sein Interesse zum Beispiel Brooks Macek. Der Rechtsaußen und deutsche Nationalspieler der Chicago Wolves verließ vor einem Jahr den EHC München und tendiert zu einer Rückkehr. Wie es hieß, sollen die Adler einen "Vorvertrag" mit dem 27-jährigen Silbermedaillengewinner von 2018 in Südkorea abgeschlossen haben.

Viel Platz im Kader ist nicht mehr, es sei denn, dass Moritz Seider und Markus Eisenschmid vor Ablauf ihrer Verträge in die NHL wechseln sollten. Eine Entscheidung darüber wird in beiden Fällen kaum vor Juli fallen. Bei Seider bleibt abzuwarten, welcher Klub den 18-Jährigen bei der Talentziehung (Draft) am 21./22. Juni in Vancouver verpflichten wird. Eisenschmid hingegen - die Rechte an diesem Stürmer ließen die Montreal Canadies verfallen - müsste sich über ein Trainingscamp für einen Klub empfehlen, gerüchteweise sollen die Toronto Maple Leafs Interesse zeigen.

Fünf Jungadler nach Heilbronn

Ob Vertragsauflösungen Platz für eine weitere Verjüngung schaffen, ist spekulativ. Auch hier dürften Entscheidungen erst später fallen. Dass derzeit zehn Verteidiger unter Vertrag stehen, hat verschiedene Gründe. Neben der Ungewissheit um Seider muss Thomas Larkin in der Champions Hockey League eine Sperre von vier Spielen verbüßen.

Dazu kann der Schütze des die Meisterschaft entscheidenden Tores offenbar im Laufe des Jahres die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das begründet auch die Vertragsverlängerung um drei Jahre des in London gebürtigen 28-jährigen Italieners.

Larkin ist seit Sommer 2018 mit einer Hamburgerin verheiratet und soll mütterlicherseits deutsche Wurzeln haben. Sollte absehbar sein, dass er im Laufe des Herbstes Deutscher wird, könnte es sich der Klub bei ausreichendem Abwehrpersonal leisten, einige Spiele auf Larkin zu verzichten, um eine Importlizenz zu sparen.

Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit Zweitligist Heilbronner Falken, die mit fünf Förderlizenzen ehemaliger Jungadler rechnen dürfen. "Alle Jungs des Jahrgangs 2000 werden mit einer Förderlizenz unterkommen", sagte Jungadler-Trainer Frank Fischöder.

Unterdessen hat Pavel Gross seine Wünsche für die Saisonvorbereitung platziert. Vor den ersten vier Partien der Champions League (letztes August-/erstes September-Wochenende) - die Gruppenauslosung erfolgt am 22. Mai in Bratislava - wird es fünf Testspiele geben. Bereits fest steht wieder die Teilnahme am Turnier "Weltklasse in Wil" in der Schweiz mit dem EHC Biel, ZSC Lions Zürich und dem neuen Kolarik-Klub RB Salzburg vom 15. bis zum 17. August.