Von Rainer Kundel

Mannheim. "Wir sollten die Weihnachtstage trotz unserem vollgepackten Plan genießen", lautete die Botschaft von Adler-Trainer Pavel Gross nach dem Happy End vor Heiligabend mit dem großartig erkämpften 4:3-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Gross erlebte diesen besonderen Abend mit dem "Spiel der leuchtenden Herzen" erstmals nicht von der Bank des Gegners aus. "Diese Aktion ist eine Supersache, ich dachte, wir sind bei einem Konzert von Coldplay statt beim Eishockey", lobte der 50-jährige die Adler-Organisation, die ihre im Verein "Adler helfen Menschen" gebündelten Wohltätigkeits-Aktivitäten jährlich mit diesem Spiel öffentlichkeitswirksam präsentiert.

Die Rituale beginnen aber schon lange vorher. Ab dem ersten Advent sammeln bei jedem Heimspiel die Spielerfrauen am VIP-Eingang Geschenke, die von den Kufencracks in den Tagen vor dem Fest in den Stationen der Kinderkrankenhäuser oder der Vesperkirche verteilt werden. Am ersten Dienstag im Dezember findet immer ein Gala-Dinner statt. Im Musensaal des Rosengartens schenkten Trainer und das spielende Personal in weißem Hemd und Fliege den 240 angemeldeten Gästen edle Getränke ein und servierten ein Drei-Gänge-Menü - Reinerlös 46.000 Euro.

Macht zusammen mit den Spenden aus den verkauften leuchtenden Herzen vom letzten Sonntag (etwas über 42.000 Euro) schon fast 10 Prozent jener Summe von rund einer Million aus, die seit Gründung von "Adler helfen Menschen" vor elf Jahren zusammen kamen und zeitnah an bedürftige und kranke Familien und Kinder der Metropolregion verteilt wurden.

Trotz der sportlich anspruchsvollen Agenda legt Pavel Gross Wert darauf, dass die Profis die schönste Zeit des Jahres mit ihrer Familie verbringen können. "Dass für uns dabei nicht viel Zeit bleibt, ist ja nichts Neues." Der zweifache Familienvater, deutschstämmig in Usti nad Labem (Aussig) in Nordböhmen geboren, kam 1990 als Spieler in die Bundesliga nach Freiburg, eine Tochter wurde im Breisgau, die jüngere in Mannheim geboren, wo er heute wieder mit seiner Frau Silvia lebt. Die erwachsenen Töchter, eine davon ist Krankenschwester, leben in Berlin.

Seinen Spielern gab Gross am 24. und 25. Dezember (bis 16.30 Uhr) frei. Mit einer kurzen Einheit, 45 Minuten auf dem Eis, wurden dann Truthahn und Gans rausgeschwitzt. "Unsere deutschen Spieler waren in ihrer Heimat, sofern sie nicht aus Mannheim kommen, die Ausländer haben Besuch, da haben wir das Training gern auf den späten Nachmittag verschoben." Er selbst und sein Assistent Mike Pellegrims hätten schon "etwas vorher" Video-Sequenzen zusammen geschnitten, die den Spielern als Teil der Spielvorbereitung vorgeführt wurden. "Das ist Teil unseres Jobs, auch an Weihnachten", betont Gross.

Etliche Eltern und Verwandte der Cracks aus nah und fern nutzten den Aufenthalt in der Kurpfalz und fieberten beim baden-württembergischen Derby mit. Bereits im Spieltag-Flyer vom 14. Dezember kündigte Center Ben Smith an: "Meine Eltern und zwei meiner drei Brüder werden über Weihnachten nach Mannheim kommen."

Smith ist Absolvent des angesehenen Boston College mit Abschluss in Geschichte und Wirtschaft, im College-Team erhielt der heute 30-jährige einen Award für "herausragenden Sportsgeist und Sozialkompetenz". Seine aus England abstammenden Eltern sind Musiker. Mutter Marguertia Pianistin, Vater Larry Alan ein bekannter Komponist klassischer Musik. Zur noch bekannteren Verwandtschaft zählt der in Los Angeles lebende Schauspieler und Filmproduzent Eric Idle ("Monty Python") - er war dem Vernehmen nach nicht in der SAP Arena.