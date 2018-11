Kein Torglück hatten die Adler Mannheim - auf unserem Foto Andrew Desjardins (Mitte) - am Mittwochabend in Schwenningen. Foto: Pix

Von Rainer Kundel

Schwenningen. Unverhofft kommt oft. Im statistisch gesehenen Duell der Gegensätze unterlag DEL-Spitzenreiter Adler Mannheim beim Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Es war am 22. Spieltag die zweite Partie, in der die Mannschaft von Trainer Pavel Gross punktlos blieb, nur den Eisbären Berlin war es am 9. Spieltag gelungen, die Mannheimer nach 60 Minuten zu besiegen.

Ohne ein halbes Dutzend verletzter und angeschlagener Stammkräfte gingen die Adler ins Landesderby am Schwenninger Bauchenberg. So kam überraschend Samuel Soramies zu seinem DEL-Debüt im blau-weiß-roten Trikot. Der 20-jährige dreifache Jungadler-Meister kehrte im Sommer nach einem Jahr mit der Juniorenmannschaft von RB Salzburg in der 2. Liga Österreichs zurück.

Seit Saisonbeginn läuft der links schießende Stürmer für Kooperationspartner Heilbronner Falken auf, gestern komplettierte der Schriesheimer mit finnischen Wurzeln die vierte Reihe mit Kink und Raedeke. „Am Anfang war es etwas aufregend, man gewöhnt sich aber schnell an das höhere Tempo“, befand Soramies in der ersten Pause.

Das Schlusslicht gestaltete das erste Drittel halbwegs ausgeglichen, wenngleich die größeren Chancen auf Seiten der Gäste lagen. Huhtala (4. und 17.) und Festerling mit einem Pfostentreffer (5.) boten sich die besten Möglichkeiten. Da auch bei je einem Überzahlspiel die Torhüter Dennis Endras und Dustin Strahlmeier nichts zuließen, stand nach 20 Minuten ein 0:0 auf dem Anzeigewürfel.

Kaum aus der Kabine zurück, hatten die Adler einen Blackout, wurden kalt erwischt und kassierten innerhalb von weniger als vier Minuten drei Gegentore. Hult hatte nach 54 Sekunden viel Platz, traf in die kurze Ecke. Bei Danners Schuss flog die Scheibe, vom Schlittschuh von Akdag noch abgefälscht, in hohem Bogen über Endras und von dessen Schoner über die Linie. Reichlich konfus agierte der komplette Defensivverbund beim 0:3, als sich ein Fehler an den anderen reihte, was Hult nochmals ausnutzte.

Als sich die Partie beruhigt und die Adler sich wieder sortiert hatten, wurden aufgrund unpräziser Pässe und schwachem Zweikampfverhalten kaum nennenswerte Chancen kreiert. Allein beim Pfostenschuss von Desjardins (40.) lag der Anschlusstreffer in der Luft.

Pavel Gross probierte mit Umstellungen, ging auf drei Reihen zurück und ließ Adam und Eisenschmid die Reihen tauschen. Dazu zog er schon sechs Minuten vor Schluss erstmals seinen Torhüter. Bis auf energische letzte zehn Minuten waren nicht mal ansatzweise die oft gezeigten Comeback-Qualitäten zu sehen, so dass der Sieg der Schwaben in ihrer sportlich aussichtslosen Lage nicht unverdient war.

Wenn das treffsicherste Team der Liga erstmals kein Tor schießt, ist alles gesagt. Rech machte drei Sekunden vor der Sirene mit einem empty-net-Tor den Deckel für die um ihre Ehre im Landesderby kämpfenden „Wilden Schwäne“ drauf. Sie hatten auch das Glück, auf einen Gegner zu treffen, bei dem erstmals in dieser Saison nichts zusammen passte. Die Leistung der Adler war diesmal grau wie das triste Wetter im ausgehenden November.

Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 4:0 (0:0, 3:0, 1:0); Tore: 1:0 Hult (21.), 2:0 Danner (23.), 3:0 Hult (25.), 4:0 Rech (60.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 4763.