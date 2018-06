Mannheim. (RK) Als sich die Adler Mannheim im Dezember 2017 von ihrer kompletten sportlichen Leitung trennten, kündigten sie eine nachhaltige Veränderung bei der Integration eigener Talente ins Profiteam an. Bisher haben Daniel Hopp und seine Mitstreiter nicht zu viel versprochen. Verträge für Moritz Seider und Janik Möser aus dem eigenen "Horst", die wieder auflebende Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten Heilbronner Falken, die Pläne zum Bau einer Nachwuchs-Akademie und nun ein "Prospect Camp" für Spieler unter 24 Jahren.

Ab Montag werden sich fünf Tage lang in der Nebenhalle der SAP Arena 28 Spieler bei einer Sichtung vorstellen. Darunter spielen mit Julian Napravnik und Lukas Kälble zwei ehemalige Jungadler vor, die derzeit in Nordamerika ihre Karriere forcieren. Zum Kreis der Auserwählten gehören auch die Mannheimer Förderlizenzspieler der Heilbronner Falken, Talente aus dem Jungadler-Kader sowie als Externe Nico Appendino, Luis Schinko, Neal Samanski und Hugo Haas jr.

"Uns geht es darum, den Kontakt zu den Spielern aufzubauen oder aufrechtzuerhalten und den Leistungsstand der Jungs zu ermitteln. Außerdem möchten wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich frühzeitig auf die neue Saison vorzubereiten", sagt Nachwuchs-Geschäftsführer Marcus Kuhl. Gleich zehn Trainer werden Leistungsvermögen und Entwicklungspotenzial verfolgen. Pavel Gross und Mike Pellegrims, die Trainer der Profis, Jungadler-Coach Frank Fischöder, Heilbronns neuer Trainer Andreas Mellitzer und sein Co Marco Schütz, Ilkka Pakarinen, der finnische Development Coach der Adler und der neue Torwarttrainer Rostislav Haas. Über die Trockenübungen in Kraft-und Fitnessraum wachen die Athletiktrainer Ronny Arendt, Martin Müller und Patrick Högberg. Beobachtend werden auf der Tribüne die Nordamerika-Scouts Todd Hlushko und Bill Stewart Platz nehmen.

Die am Ende gesammelten Informationen sollen Aufschluss darüber geben, welche Spieler in absehbarer Zeit für die DEL-Profis in Frage kommen könnten.

Die Teilnehmer am Prospect Camp, Torhüter: Mirko Pantkowski (20 Jahre, Heilbronn) Tom Schickedanz (18/Mannheim/DNL), Hugo Haas (17/Bratislava), Jonas Gähr (17/ Mannheim/DNL); Verteidiger: Janik Möser (23/Mannheim/ DEL), Moritz Seider (17/Mannheim/DEL), Lukas Kälble (20/ Lake Superior/NCAA), Jan Pavlu (24/Heilbronn), Tobias Möller (20/Mannheim/DNL), Philipp Mass (17/Mannheim/ DNL), Thomas Gauch (20/Essen/Oberliga), Nico Appendino (19/ Philadelphia/NAHL); Stürmer: Lean Bergmann (19/Western Michigan/NCAA), Samuel Soramies (20/ Heilbronn), Julian Napravnik (21/ Minnesota State /NCAA), Tim Bernhardt (21/Heilbronn), Tim Stützle (16/ Mannheim/DNL), Pierre Preto (19/Heilbronn), Sebastian Hon (18/Mannheim/DNL), Louis Brune (18/Mannheim/ DNL), Yannik Valenti (17/Vancouver Giants/WHL), Tim Fleischer (17/Mannheim/DNL), Valentino Klos (18/Mannheim/DNL), Luis Schinko (18/Landshut), Neal Samanski (19/Powell River Kings/BCHL), Phil Hungerecker (23/ Mannheim/DEL), Noureddine Bettahar (24/Iserlohn/ DEL), Calvin Pokorny (20/ Fargo Force/USHL).