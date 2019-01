Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Aussage vieler Trainer, dass es in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) "eng zugeht und jeder jeden schlagen kann" wird vielfach belächelt, hat aber auch im letzten Viertel der Hauptrunde ihre Berechtigung. Am letzten Sonntag wurde in sechs Spielen, zwei davon in der Verlängerung, der Sieger durch ein Tor Differenz ermittelt, beim siebten Spiel kam der Zwei-Tore-Unterschied durch ein Empty-net-Goal zustande. So wird auch die Aussage von Pavel Gross nach dem 4:3-Sieg der Adler Mannheim gegen Iserlohn ("Ich bin froh über diesen Sieg, man gewöhnt sich ja schnell an hohe Ergebnisse") verständlich, zumal der Trainer nicht etwa Überheblichkeit oder Konzentrationsmängel zwei Tage nach dem 7:0 in Berlin bemängelte, sondern eher die kurze Regeneration aufgrund der aufwändigen Flugreisen in die Hauptstadt.

Dieses Problem stellt sich dem Tabellenführer diesmal nicht, man ist gestern Nachmittag bereits nach Niederbayern gereist - mit dem Bus. Die Straubing Tigers sind dort der Gegner, die Halle am Pulverturm der Spielort, klein, eng, kalt, "mit dem Duft der Stadionbratwurst", wie Pavel Gross bei der Wochenpressekonferenz anmerkte. Der Cheftrainer hat ausgemacht, dass Spiele mit Beteiligung der Niederbayern oft torreiche Spiele sind. Nicht nur beim ersten Auftritt der Adler in der 45.000 Einwohner-Stadt mit einem 6:5-Sieg, beim Blick in die Kreuztabelle tauchen Ergebnisse wie 7:2, 3:7, 3:5, 6:3 und wieder 5:6 auf, mit dem sie auch den EHC München am Rande einer Niederlage hatten.

Erste Schritte von Marcel Goc

Co-Trainer Mike Pellegrims verrät kein Geheimnis, wenn er mit dem gewohnten System ("Den Gegner im ersten Forecheck überlaufen") den neunten Sieg in Folge und damit die Einstellung der Herbstserie vom 12. Oktober bis 18. November sichern will. Topscorer Chad Kolarik, zuletzt wieder durch den roten Helm zu erkennen, geht jetzt "immer öfter von knappen Spielen aus. Sie sind eine gute Vorbereitung auf die Playoffs, denn dort werden klare Siege die Ausnahme sein."

Beim Mittwoch-Training war das Eis wieder etwas voller. Zwar wurde Moritz Seider vermisst, der entgegen ersten Prognosen nun doch rund fünf Wochen wegen einer wieder aufgebrochenen Schulterverletzung fehlen wird, aber Möser, Krämmer und Zweittorhüter Pantkowski mischten wieder mit. Auch Marcel Goc unternahm nach Tagen des Individualtrainings mit Co-Trainer Pertti Hasanen nach einem Kniescheibenbruch Ende Oktober erste Schritte im Mannschaftstraining, allerdings im weißen "no contact"-Trikot. Mit seinem Einsatz ist frühestens nach der Ligapause am 15. Februar zu rechnen.

Dass nach wie vor die Reihe Plachta-Desjardins-Wolf die größte Konstante bei der Verteidigung der Pole-Position ist, dafür hat Matthias Plachta eine einfache Erklärung: "Die Chemie stimmt zwischen uns auch, weil wir die Macken des anderen akzeptieren."

Am Sonntag (14 Uhr) gegen die noch um Platz zehn kämpfenden Krefeld Pinguine hat der Klub den zweiten Familientag der Saison ausgerufen. Etliche Aktionsstände und eine Bowlingbahn im Umlauf sowie eine Autogrammstunde des gesamten Teams im Anschluss an die Partie auf Ebene 1 begleiten das letzte Heimspiel vor dem 19. Februar.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim; Sonntag, 14 Uhr: Adler - Krefeld Pinguine.