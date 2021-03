Von Rainer Kundel

Mannheim. Fast hätten die Mannheimer Adler im erstmals getragenen schwarzen Ausweichtrikot eine böse Überraschung erlebt. Wiederum enger als man es von der Tabellenkonstellation erwarten konnte, gestaltete sich das schnelle Wiedersehen gegen die Nürnberg Ice Tigers. Beim 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)-Sieg des Süd-Tabellenführers der DEL drehte Sinan Akdag mit seinem Doppelpack einen Rückstand zum siebten "Dreier" der Blau-Weiß-Roten in Folge. Erst am vergangenen Mittwoch hieß es in Nürnberg 4:3 für die Adler, am gestrigen Montagabend stand man sich zum vierten und voraussichtlich letzten Mal in dieser nicht nur vom Spielplan her außergewöhnlichen Saison gegenüber.

"Wir haben in der Defensive zeitweise etwas das körperliche Element vermisst", sagte Co-Trainer Mike Pellegrims nach der nicht ganz so optimalen Vorstellung von letzter Woche. Obwohl die Trainer ankündigten, die Schwachstellen analysiert zu haben, taten sich diese mit Beginn des zweiten Abschnitts erneut auf. Die Mannschaftsaufstellung blieb aber unverändert, als Erster aus dem Quintett der Verletzten dürfte am kommenden Samstag in Straubing voraussichtlich Stefan Loibl zurückkehren.

Dass es nach 20 Minuten 1:1 stand, entsprach in keiner Weise dem Spielverlauf. Vor und nach dem Mannheimer Führungstreffer durch Markus Eisenschmid spielte nur eine Mannschaft – die in allen Belangen überlegenen Adler. Der Torjäger traf in der 9. Minute, als ihm Mark Katic bei einem seiner Ausflüge ins gegnerische Drittel die Scheibe überließ und "Eisi" Torhüter Treutle in der kurze Ecke verlud. "Das Tor geht zu 80 Prozent auf Mark", lobte der Schütze den Vorlagengeber. Die Pausenführung verdarben sich die Gastgeber durch einen Moment der Unaufmerksamkeit. Ohne dass die Ice Tigers einmal gefährlich auf das Tor von Endras schossen, kamen sie zum Ausgleich (18.). Der Aufbaupass von Larkin im eigenen Drittel fand den Adressaten nicht, Reimer ging dazwischen, legte quer auf Kurth und der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.

Wie sehr solch ein Zufallstreffer eine Partie verändern kann. Nach der Pause agierte der Favorit in der Defensive zunächst sorglos und dann unsortiert, fing sich durch Pollock (22.) das 1:2 ein und rieb sich in der Folge offensiv in kraftraubenden Einzelaktionen auf. Die Nürnberger, von der Führung beflügelt, wagten sich immer mehr nach vorn, waren dem dritten Treffer einige Male näher als die Adler dem Ausgleich und brachten die Vorderleute von Dennis Endras gehörig ins Schwimmen. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe Sinan Akdag (36.) mit seinem ersten Saisontor aus der Halbdistanz für den Ausgleich sorgte. Wie sehr sich die Kräfteverhältnisse verändert hatten, zeigt die Schuss-Statistik: 10:2 nach dem ersten, nur noch 19:13 nach dem zweiten Drittel für Blau-Weiß-Roten.

Bis sieben Minuten vor der Sirene war das Duell völlig offen. Einmal auf den Geschmack gekommen, kurvte Sinan Akdag ums Gästetor und traf mit einem "Bauerntrick" zum 3:2. Zuvor ohne Strafzeit geblieben, wehrten seine Kollegen zwischen der 45. und 54. Minuten drei Unterzahl-Aktionen souverän ab. Nicht nur das, sie trafen durch Taylor Leier (55.) sogar mit einem Spieler weniger, als Huhtala einem Tigers-Verteidiger die Scheibe stibitzte und Leier nachsetzte. Damit bleiben die Nürnberger seit fast sechs Jahren ohne Sieg in der SAP Arena. Indes wurde die Verpflichtung von Stürmer Sean Collins aus der russischen KHL vom Klub nach dem Spiel bestätigt.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0); Tore: 1:0 Eisenschmid (9.), 1:1 Kurth (18.), 1:2 Pollock (22.), 2:2 Akdag (36.), 3:2 Akdag (53.), 4:2 Leier (55.); Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Schukies (Herne); Strafminuten: 6/4; Zuschauer: keine.