Von Rainer Kundel

Mannheim. Ungeachtet der verpassten Vergoldung des Oktobers und eines verhagelten Halloween-Abends erhalten die Adler Mannheim beim Gastspiel am Freitag in Köln (16.30 Uhr) große Unterstützung. Alle 1250 Karten des erweiterten Gästeblocks im Oberrang der Lanxess Arena sind ausverkauft, ein Konvoi mit 21 Bussen des Fanprojekts und weiterer Dachorganisationen sowie rund 230 Privatfahrer sorgen für eine Adler-Invasion im Deutzer "Henkelmännchen". Während der Anreise werden sicher noch die Gründe für die derbe 5:7-Heimpleite gegen limitierte Iserlohn Roosters die Diskussionen beherrschen.

"Wir haben aufgehört zu spielen und zu laufen, das war ganz schlecht von uns", äußerte sich Markus Eisenschmid unmittelbar nach dem bitteren Ende vor der Kamera von Magenta-Sport. Allein aufgrund seines Berufs musste Pavel Gross tiefer einsteigen, um die Gründe für das Einstellen der Arbeit zu erläutern. Auf die Vermutung von Iserlohns Trainer Jason O`Leary ("Vielleicht hat uns Mannheim etwas unterschätzt"), wollte der Coach nicht eingehen. Neben grundsätzlichen Mängeln bei der Defensivarbeit des gesamten Teams führte Gross Misslichkeiten an, die seine Mannschaft auf die Verliererstraße brachten. "Das zweite und dritte Gegentor waren klassische Eigentore, die bekommst du so nicht jeden Abend", haderte der 51-Jährige mit dem Spielglück, das seiner Mannschaft gegen Straubing und Nürnberg hold war und einige Mängel überdeckte. Verständlicherweise bedient war Thomas Larkin nach zehnwöchiger Verletzungspause: "Ich bin enttäuscht und habe gemischte Gefühle. Schließlich habe ich mich sehr auf mein Comeback gefreut. Wir müssen uns ankreiden lassen, den Fuß vom Gas genommen zu haben."

Mit den von Reul und Akdag abgefälschten Schüssen nahm für das eingespielte Verteidigerpaar ein gebrauchter Tag seinen Lauf, Akdag durfte den Rest des Spieles nach einem desaströsen Fehlpass vor dem 5:4 ab der 42. Minute von der Bank aus verfolgen. "Sechs Gegentore bei fünf gegen fünf, das sind eindeutig zu viel", konstatierte Gross. Der Blick auf die Spielstatistik verriet: Bis auf die vierte Reihe kassierte jede Formation zwei Gegentore, Denis Reul stand einschließlich des Unterzahltreffers bei sechs Gegentoren auf dem Eis. Die im Vergleich zur bisher einschätzbaren Vorgehensweise des Trainers eher gewagte Veränderung von gleich drei Sturmreihen als Grund mangelnder Abstimmung ließ Gross nicht gelten. "Jeder bei uns weiß, wie wir im System spielen" - was sinngemäß heißt: Das ist eine Sache der Einstellung, nicht der Aufstellung.

Jetzt geht es zu den angeschlagenen Haien. "Wie Köln spielt, haben wir am zweiten Spieltag hier gesehen, sie sind eine gute Mannschaft", lässt Gross den Einwand zahnloser Haie bei nur 29 erzielten Toren, der schwächsten Offensivausbeute im 14er-Tableau, nicht gelten. Bei 46 Gegentoren seiner Mannschaft - nur drei Klubs kassierten mehr - verständlich. Am Sonntag beim Familientag gegen die Krefeld Pinguine (14 Uhr/verbilligte Tickets für Alt und Jung im kompletten Oberrang) könnte ein Heimsieg dazu beitragen, dass die Anhänger ihren Frust über liegen gelassene Punkte nicht in die zweiwöchige Länderspielpause mitschleppen.

Ausfallen wird in den nächsten Wochen Valentino Klos. Das Talent zog sich bei seinem dritten Einsatz am letzten Sonntag gegen Nürnberg eine Handverletzung zu.

DEL, Freitag, 16.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim, Sonntag 14 Uhr: Adler Mannheim - Krefeld Pinguine (SAP Arena)