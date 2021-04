Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach fünf Siegen in Folge sind die Adler Mannheim zum Ende eines Fünf-Spiele-Marathons innerhalb von acht Tagen bei der 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)-Niederlage gegen starke Fischtown Pinguins Bremerhaven an ihre Grenzen geraten. In einer stark taktisch geprägten Partie verteidigten die Seestädter in einem lange Zeit ausgeglichenen Match ihren Ende des zweiten Drittels herausgeschossenen Vorsprung geschickt und ließen die Angriffsversuche des souveränen Süd-Tabellenführers immer wieder ins Leere laufen.

Damit bleibt die Mannschaft von der Nordseeküste für die Adler Mannheim eine große Herausforderung. Im Vorbereitungsturnier unterlag man mit 2:6, vor knapp zwei Wochen in der Verzahnungsrunde mit 0:5. "Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht, Scheiben aufs Tor zu bringen", gab sich Markus Eisenschmid nach der zweiten Heimniederlage seiner Mannschaft etwas ratlos.

Wie wichtig wäre es gewesen, diese offenen Rechnungen zu begleichen? Pavel Gross maß der Partie keine überhöhte Bedeutung zu. "Wir haben dort was auf die Mütze bekommen, das passiert mal, wir werden die Niederlage aber nicht besonders zum Thema machen", äußerte sich der Trainer vor dem ersten Bully. "Wir wissen, dass sie eine kompakte Mannschaft mit einer Top-Reihe sind, aber wir werden bereit sein", war sich Gross sicher, dass sein Team den Kampf gegen den "Karawanken-Express" mit den drei aus Slowenien stammenden Angreifern Urbas, Verlic und Jeglic aufnehmen würde. Das taten sie zweifellos, es fehlte gestern nicht an der Kraft, eher an der Cleverness.

Bei den Blau-Weiß-Roten rotierten Schira und Desjardins für Krupp und Leier in die Aufstellung. Die Adler hatten anfänglich mehr vom Spiel, gingen aber mit 1:1 in die erste Pause. Wolf hatte stark vorgecheckt und den Zweikampf hinter dem gegnerischen Tor gewonnen, sein Zuspiel verwertete Matthias Plachta (6. Minute) zur Führung. Der Ausgleich entstand aus einem Aufbaupass von Pinguins-Torhüter Maxwell, den MacMillan mit einem kapitalen Schuss ins rechte Kreuzeck verwertete. Auch nach Metalltreffern stand es zunächst Remis, Lehtivuori (9.) und Friesen (15.) trafen Latte und Pfosten. "Wir sehen zwei starke Mannschaften, es wird eng bleiben", befand Torschütze Plachta nach 20 Minuten. Was Pavel Gross nicht gefallen haben dürfte, waren die drei Strafzeiten seiner Mannschaft gegen die beste Überzahlmannschaft der Liga. Was prompt ins Auge gegangen wäre, als der Schuss von Urbas (22.) von der Torlatte aufs Eis fiel, aber kurz vor der Linie liegen blieb. Der Videobeweis brachte Klarheit. Ebenso wie bei einer unübersichtlichen Situation auf der Gegenseite, als die von Smith vors Tor gebrachte Scheibe die Linie nicht überquert hatte.

Nachdem die Adler zweimal ihren numerischen Vorteil ungenutzt ließen, gerieten sie aus einer nicht mal so zwingenden Aktion in Rücklage. Mauermann (38.) schaltete nach einem Pass vors Tor schneller als Krämmer – es ging mit 1:2 ins letzte Drittel. Dort verdarben die Gäste mit früher Störarbeit in der neutralen Zone die Bemühungen der Mannheimer, die nur noch selten gefährlich vor das Gehäuse von Maxwell kamen. Der Stärke des Gegners war auch ein Grund für die sechste Niederlage im 32. Spiel.

Eine Niederlage nach einem gar nicht mal schlechten Auftritt, allerdings konnte der Gegner die Adler diesmal mit jenen Mitteln besiegen, die sie selbst oft stark machen.

Samstag: Adler Mannheim - Kölner Haie 5:1 (1:0, 1:0, 3:1); Tore: 1:0 Wolf (15.), 2:0 Katic (33.), 2:1 Zalewski (45.), 3:1 Shinnimin (47.), 4:1 Loibl (49.), 5:1 Plachta (57.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 10/8; Zuschauer: keine.

Montag: Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven 1:2 (1:1, 0:1, 0.0); Tore: 1:0 Plachta (6.), 1:1 McMillan (17.), 1:2 Mauermann (38.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Schukies (Herne); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: keine. RK