Von Rainer Kundel

Mannheim. Auf der Jagd nach der achten deutschen Meisterschaft haben die Adler Mannheim ihren kuriosen Heimfluch gegen den EHC München gebrochen und sind mit einem souveränen 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) - Sieg in der Finalserie "Best-of-Seven" mit 2:1 in Führung gegangen. Weiter geht’s schon am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Münchner Eishalle auf dem Oberwiesenfeld. "Wir haben wieder zwei ausgeglichene Mannschaften gesehen, diesmal haben wir einen Weg zum Heimsieg gefunden, aber wir sind nur ein Spiel vorn", wehrte Trainer Pavel Gross Fragen nach einer Vorentscheidung gegen den personell mehr und mehr dezimierten Kontrahenten ab.

"Wir müssen einmal gut ins erste Drittel kommen", forderte Münchens Coach Don Jackson nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft vom Karsamstag, als die Adler nach 81 Sekunden durch Chad Kolarik erstmals einnetzten. Gestern ging es noch schneller. Eröffnungs-Bully Desjardins, Pass Wolf, Schuss Matthias Plachta - der Puck lag nach fünf Sekunden erstmals hinter Aus den Birken zum schnellsten Playoff-Tor der Liga aller Zeiten. "Eine frühe Führung hilft immer, für die Stimmung auf der Bank und bei den Fans", freute sich Doppeltorschütze Andrew Desjardins über das Scoring-Potential seiner Reihe.

Die SAP Arena war ein Tollhaus, die Oberbayern ohne Disziplin. Parkes rammte Akdag per Kniecheck um, fünf Minuten und eine Spieldauerstrafe waren die Folge. Womit die Münchner Bank noch kürzer wurde, nachdem in den Spielen zuvor Voakes und Shugg verletzt ausfielen und für drei weitere Akteure die Saison bereits zuvor beendet war. Der Mannheimer Verteidiger kehrte nach kurzer Behandlung aufs Eis zurück und sah, wie sein Team während einer Boyle-Strafzeit durch den Schuss von Desjardins (7.) aus spitzem Winkel unters Tordach den doppelten Vorteil zum 2:0 nutzte.

Erstes Lebenszeichen der "Roten Bullen" war ein Schuss von Mitchell, der die Latte touchierte (13.). Der Jubel zum dritten Mannheimer Treffer kam zu früh, weil der Stock von Eisenschmid deutlich über Schulterhöhe war und der "Streifendienst" zu Recht den Treffer annullierte.

Die Adler blieben trotz spürbarem Aufbäumen des Titelverteidigers Herr im eigenen Haus und legten, wiederum durch Desjardins (26.), zum 3:0 nach. Aus den Birken konnte die Scheibe nach Plachtas Schuss nicht fixieren, Wolf und Desjardins setzten nach - die Scheibe wurde geradezu über die Linie gearbeitet, ein Tor des Willens! Die Münchner antworteten wütend auf den Drei-Tore-Rückstand und als Akdag mit einer Unterbrechung von acht Sekunden zweimal die Strafbank aufsuchen musste, war nach 13 erfolglosen Versuchen in der Serie das Powerplay der Münchner durch Hager (31.) auch mal von Erfolg gekrönt.

Nichts ist im Eishockey gefährlicher als ein Zwei-Tore-Vorsprung, lehrt die Erfahrung. Doch nicht für diese lauf- und kampfstarken, darüber hinaus taktisch klug agierenden Adler. Die Münchner erspielten sich zwar phasenweise Vorteile, trafen mit ihren Schüssen im Schlussdrittel dennoch nur viermal das Gehäuse des erneut famosen Dennis Endras. Das Verwalten eines Vorsprungs kommt für Pavel Gross nicht in Frage, bei jeder Offensivaktion suchte sein Team die Entscheidung. Viermal lag der vierte Treffer in der Luft, ehe die Präsenz von Tommi Huhtala vor dem Gästetor mit Ablauf einer Strafe gegen Eder in der 56.Minute zum 4:1 für gelösten Jubel in der ausverkauften Arena sorgte. "Es wird am Mittwoch wieder darauf ankommen, mit Disziplin aufzutreten und die Kleinigkeiten im Spiel mit und ohne Puck zu beherrschen", sieht er neunfache Playoff-Torschütze Desjardins den Schlüssel zu zwei weiter nötigen Siegen bis zum Titelgewinn.

Spiel 3, Adler Mannheim - EHC München 4:1 (2:0, 1:1, 1:0); Tore: 1:0 Plachta (1.), 2:0 Desjardins (7.), 3:0 Desjardins (26.), 3:1 Hager (31.), 4:1 Huhtala (56.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 10/15 + Spieldauer Parkes; Zuschauer: 13.600.( ausverkauft).

Spiel 2, EHC München- Adler Mannheim 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); Tore: 0:1 Kolarik (2.), 0:2 Eisenschmid (44.), 0:3 Smith (57.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 8/16; Zuschauer: 6 142 (ausverkauft).

Update: Montag, 22. April 2019, 20.05 Uhr