Düsseldorf. (dpa) Nach dem Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft treiben die Adler Mannheim den Umbruch ihres Kaders weiter voran. Die Kurpfälzer verpflichteten am Freitag den Verteidiger Chad Billins aus den USA sowie den finnischen Stürmer Jan-Mikael Järvinen und holten damit die Neuzugänge drei und vier.

Der 29-jährige Billins kommt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC nach Mannheim, wo er einen Vertrag bis 2021 erhielt. Järvinen wechselt vom finnischen Erstligisten Tappara nach Nordbaden. Der 31-jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Die Düsseldorfer EG hat derweil Stürmer Luke Adam verpflichtet. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021, teilte der Club am Freitag mit. Luke Adam sammelte bei den Buffalo Sabres und den Columbus Blue Jackets Erfahrungen in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Adam spielte die vergangenen drei Jahre für Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In den diesjährigen Playoffs erzielte er fünf Tore und war an weiteren acht Treffern beteiligt.

Update: Freitag, 3. Mai 2019, 14.58 Uhr