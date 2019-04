Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim hatten mit Elena Spitzner von der Schwetzinger Musikschule vor dem dritten Finale eine neue Interpretin der Nationalhymne aufgeboten, Münchens Trainer Don Jackson wechselte die Krawattenfarbe von goldgelb auf weinrot. Was tut man nicht alles, um den Aberglauben in der entscheidenden Saisonphase zu stärken und mit alten Serien aufzuräumen. Genutzt hat es nur den Mannheimern, die nach drei knappen Heimniederlagen gegen den bayrischen Erzrivalen in dieser Spielzeit beim 4:1-Sieg zur Serienführung keinen Zweifel aufkommen ließen, endlich auch ihren Heimvorteil zu zementieren.

"Dürfen ihnen nichts anbieten"

Pavel Gross bliebe sich aber untreu, würde er nicht in der verfrühten Jubel-Trubel-Stimmung rund um die SAP Arena ein Haar in der Suppe finden. "Das 3:1 haben wir den Münchnern ein bisschen geschenkt. Wir dürfen ihnen nichts anbieten, sonst greifen sie schnell zu", kritisierte Gross die kleine Phase, in der die Oberbayern Mitte des zweiten Drittels aufkamen. Die ansonsten wieder bärenstarke Unterzahl-Box wollte mit Ben Smith die Scheibe im eigenen Drittel zu Marcel Goc bringen, anstatt sie übers freie Eis zu klären, als Ehliz und Hager den "Braten" rochen.

Was Gross überhaupt nicht mag, ist die Reduzierung der Endspiele auf das Duell der Trainer. Immer wieder wird außerhalb Mannheims das Duell Gross gegen Jackson herausgestellt , weil Gross zu seiner Wolfsburger Zeit in drei Finalserien gegen Don Jackson, eine davon gegen Berlin, zwei gegen München, verloren hat. "Es geht überhaupt nicht um uns Trainer, hier sind zwei starke Teams, die ihr Spiel gewinnen wollen."

Auch in die Falle eines vermeintlichen Vorteils, weil München inzwischen deutlich personellen Aderlass zu verkraften hat, fällt der 50-Jährige nicht herein. "Wir haben daran keine Schuld, sie haben vier Reihen gestellt", entgegnete Gross, auch wenn Jackson seine Top-Neun-Stürmer bis zur Kraftlosigkeit forciert hatte. "Wir hatten mit Wolfsburg mal sieben Ausfälle im Finale und niemand hat danach gefragt."

Andrew Desjardins, neunfacher Playoff-Torschütze: Der zweite Sieg war ein Erfolg des gesamten Teams. Jeder hat es München über 60 Minuten schwer gemacht. Wir sind von Minute eins an viel gelaufen, haben viel investiert. Dazu waren die Special Teams stark, unsere Kadertiefe ist ein weiterer Faktor. Mark Katic, Playoff-Topscorer: Wir hatten einen perfekten Start und haben unsere Chancen genutzt. Wir standen in der Defensive solide und haben kaum Chancen zugelassen. Wenn etwas durchkam, war Dennis Endras zur Stelle. Ben Smith, Stürmer: Wir haben wieder ein gutes Spiel gezeigt. Es ist natürlich schön, in der Serie jetzt in Führung zu liegen. Aber München ist eine Mannschaft, die uns am Mittwoch wieder alles abverlangen wird. Matthias Plachta, Torschütze nach fünf Sekunden: Unsere Reihe hat bisher in allen Finals stark gespielt, jetzt haben wir dreimal getroffen. Die Zweikämpfe beginnen beim Bully und das Zuspiel von 'Wolfi' ebnete mir den Weg zum schnellen 1:0. Die Ausfälle beim Gegner sind bei uns kein Thema. RK

Unterdessen sind die schon zur Gewohnheit gewordenen Geldstrafen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur noch peinlich. Auch nach Spiel zwei der Finalserie am Samstag sprach sie zwei Tage später gegen Pavel Gross und Münchens Don Jackson Strafen aus, es war für Gross die zweite, für den Kanadier die dritte. Begründung: Beide Trainer "hatten es zugelassen, dass sich nach Ende des ersten Drittels Spieler von der Bank kommend an Auseinandersetzungen auf dem Eis beteiligten".

Ein neutraler Besucher meinte dazu: "Um das zu vermeiden, müsst die Liga vor Spielerbänken einen Draht hochziehen, aber vielleicht muss mit den Geldstrafen ja die nächste Gesellschafterversammlung auf Mallorca finanziert werden".

Als Aufpasser, dass in der Pressekonferenz auch nur ansatzweise Kritik an Spieloffiziellen unterblieb, entsandte die Liga mit Christopher Gutacker und Katja Brüderer zwei Büro-Mitarbeiter aus Neuss nach Mannheim. Auch wohl deshalb gab sich Jackson schmallippig und salomonisch: "Es gibt Dinge, die wir nicht beeinflussen können, es gibt aber auch Dinge, die wir beeinflussen können, diese müssen wir am Mittwoch besser machen". Allerdings waren die von Jackson offenbar als entscheidend erachteten Strafen gegen Parkes (Spieldauer) und Eder (Stockschlag) diskussionslos.

Dienstag, 19.30 Uhr: DEL, 4. Finale ("Best-of-Seven"): EHC München-Adler Mannheim (Stand 1:2), live in Sport1.