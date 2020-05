Mannheim. (RK) Der Verein "Adler helfen Menschen" hat sich in den letzten Wochen so seine Gedanken gemacht, wie und wo er in Zeiten der Corona-Krise helfen kann. Mit der Spende von 800 Adler-Masken an den Caritasverband und die Diakonie leistete der gemeinnützige Verein des Eishockeyclubs Adler Mannheim jetzt seinen ersten Beitrag in diesen schweren Zeiten.

"Wir durchleben nach wie vor außergewöhnliche Zeiten, in denen das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme im Vordergrund stehen, was liegt da näher als eine Spende der überall dringend benötigten Masken", erklärte Matthias Binder, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer des DEL-Klubs.

Vor dem Ticket-Shop der SAP Arena übergaben Hallensprecher Udo Scholz und Stürmer David Wolf die Masken im Adler-Design an Gabriele Erl, Olaf Marquetant (beide Gemeindediakonie Mannheim) und Gabriela Crisand (Caritasverband Mannheim e. V.). "Wir freuen uns, dass wir mit beiden Wohlfahrtsverbänden, der Diakonie und der Caritas, mit denen wir über Jahre eine enge Zusammenarbeit pflegen, einen kleinen Teil zur Vermeidung von Neuinfektionen beitragen zu können. Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben", richtete Binder Worte an die von den Anwesenden vertretenen Organisationen.