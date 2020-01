Von Rainer Kundel

Straubing. 49 von 60 möglichen Punkten haben die Straubing Tigers in ihrer heimischen Festung am Pulverturm geholt. Damit traf am Freitagabend das beste Heimteam der Deutschen Eishockey-Liga auf die Mannschaft mit dem besten "Lauf", die zuletzt siebenmal siegreich gebliebenen Adler Mannheim. Am Ende behielt die Heimstärke nach einem rassigen Kampf die Oberhand gegen die Serie, die Niederbayern siegten nach Penaltyschießen mit 5:4 (0:2, 4:1, 0:1, 1:0).

Die Straubinger Eishalle war beim Gastspiel des deutschen Meisters zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauft. Sebastian Vogl machte sich auf eine enge Angelegenheit gefasst. "Ich habe fünf Jahre in Wolfsburg gespielt, als Pavel Gross unser Trainer war, seine Mannschaften sind auf jeden Gegner gut vorbereitet", sagte der Tigers-Torhüter dem Straubinger Tagblatt.

Die Adler traten wie erwartet mit einer Veränderung an. Für den schwedischen Ersatztorhüter Gustaffson rutschte Billins als Importspieler aus der Aufstellung, anstelle des Nordamerikaners verteidigte Björn Krupp. Die 1:3-Niederlage des Meisters am 13. Oktober an gleicher Stätte war damals schwer einzuordnen. Weil nicht absehbar war, wie sich die Tigers entwickeln würden, zum anderen war das Ergebnis durch eine Slapstick-Einlage in Form eines Missverständnisses zwischen Torhüter Endras und Desjardins begünstigt.

#Endstand Ein interessantes Spiel geht mit 5:4 nach Penaltyschießen an Straubing. Schade, ein Sieg wäre durchaus drin gewesen. Aber das war heute auch kein Beinbruch. Denis Reul, Jan-Mikael Järvinen, Thomas Larkin und Joonas Lehtivuori haben getroffen. #STRvsMAN #fürMannheim pic.twitter.com/cHUCmRWi72 — Adler Mannheim (@adlermannheim) January 24, 2020

Diesmal begannen die Blau-Weiß-Roten sehr konzentriert, übernahmen sofort die Initiative und gingen durch einen Schlagschuss von Denis Reul kurz vor der blauen Linie in Führung (12. Minute). Der zweite Treffer war fürs Lehrbuch zum Kapitel Umschaltspiel: Im Anschluss an die Möglichkeit zum Ausgleich durch Heard lief die Scheibe blitzschnell über die rechte Seite, wo sich Rendulic gegen zwei Straubinger durchsetzte und im richtigen Moment zu Miksa Järvinen querlegte, wo der Finne das offene Tor vor sich hatte (14.). Nach diesem Doppelschlag nahm Straubings Trainer Tom Pokel eine frühe Auszeit, nach der sich die Einheimischen nach einer weiteren Chance von Hungerecker stabilisierten.

Im Mittelabschnitt überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst musste Rendulic nach einem Stockcheck auf die Strafbank, Schütz (22.) nutzte den numerischen Vorteil prompt zum 1:2 – zugleich das erste Unterzahl-Gegentor der Adler im neuen Jahr. Brunnhuber (29.) legte nach einem Zuordnungsfehler der Mannheimer zum Ausgleich nach. Und obwohl die Kurpfälzer in einem kritischen Moment die Antwort gaben, als Thomas Larkin von der Strafbank kommend ein Smith-Zuspiel zur neuerlichen Führung verwertete, gingen sie mit einem Rückstand ins letzte Drittel. Heard und Mouillierat binnen 14 Sekunden erwischten die Defensive auf falschem Fuß, es folgte ein Anrennen mit Chancen im Minutentakt durch Stützle, Valenti und Desjardins, die allesamt an Vogl scheiterten. 32:18 Torschüsse zugunsten der Adler wies die Statistik nach 40 Minuten aus.

Die Adler erhöhten angesichts der Rücklage nochmals den Druck, während ihrer Überzahl vier Minuten vor Schluss verteidigten die Einheimischen ihren Vorsprung mit viel Glück. Dennoch sorgte Joonas Lehtivuori (59.) nach Ablauf der Strafzeit für den hochverdienten Ausgleich, so dass es mit 4:4 in die Verlängerung ging. Dort fiel trotz Mannheimer Überzahl keine Entscheidung, so dass ein Penalty-Schießen ein Spiel entscheiden musste, dass eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Als zehnter Schütze war schließlich Williams der Matchwinner für Straubing.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 5:4 n.P. (0:2, 4:1, 0:1, 1:0); Tore: 0:1 Reul (12.), 0:2 Järvinen (14.), 1:2 Schütz (22.), 2:2 Brunnhuber (29.), 2:3 Larkin (32.), 3:3 Heard (32.), 4:3 Mouillierat (32.), 4:4 Lehtivuori (59.), 5:4 Williams (65./Penalty); Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding), Schukies (Herne); Strafminuten: 12/10; Zuschauer: 5730 (ausverkauft).