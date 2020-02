Von Rainer Kundel

Augsburg. Der Februar ist nicht der Monat der Adler Mannheim. Die Niederlagen häufen sich, die Ursachen sind dabei oft die gleichen: Es fehlt an Geduld, die taktischen Fehler häufen sich, und wenn, wie am Sonntag auch noch die Disziplin flöten geht, ist die vierte Niederlage in Folge keine Überraschung mehr.

Wenn man dem 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) bei den Augsburger Panthern etwas Positives abgewinnen kann, dann die Tatsache, dass bei exakt der gleichen Konstellation im November eine Vier-Spiele-Pleitenserie mit einem Zähler aus einer Verlängerung in Köln in der Fuggerstadt ihr Ende nahm.

Der Tabellendritte trat auf drei Positionen verändert an. Endras stand für Gustafsson im Tor, Möser verteidigte für den verletzten Lehtivuori und Hungerecker stürmte für Raedeke (Rotation). Der Einsatz von Hungerecker war allerdings nach 2:11 Minuten zu Ende, weil er seinem Gegenspieler Haase einen Check gegen den Kopf verpasste. Der Panther-Verteidiger ging mit einer blutenden Wunde in die Kabine, Hungerecker aufgrund der Spieldauerstrafe unter die Dusche.

Den fünfminütigen Vorteil nutzten die Gastgeber durch Schmölz zur Führung. Nachdem David Wolf ausgeglichen hatte, führte eine Vier-Minuten-Strafe gegen Huhtala (Behinderung und Reklamieren) zum 1:2. Fraser profitierte beim dritten AEV-Tor von einer zum Break führenden Eigensinnigkeit im Angriffsdrittel der Gäste, und beim 1:4 durch McNeil Sekunden vor der zweiten Pause schenkte der Meister ein Überzahlspiel ab. Kurz zuvor hatte Wolf im Powerplay auf 2:3 verkürzt, aber die Hoffnung auf eine Wende schwand schnell, weil sich die Reihe um Center Ben Smith den "Shorthander" einhandelte.

Auch wenn sich das Geschehen im Schlussabschnitt fast nur im Augsburger Drittel abspielte, den Blau-Weiß-Roten ging jegliche Kreativität ab, es fehlten die zündenden Ideen. Man lief sich gegen den zäh verteidigenden Tabellenzehnten die Beine wund, ohne dass ein Ertrag zu Buche stand. Auch wenn den Panthern diese Saison bei elf Niederlagen die Heimstärke abhanden gekommen ist, es reichte gegen die blind anrennenden Mannheimer aus, die Mitte zuzustellen.

"Uns haben die Mittel gefehlt, gegen große Chancen zu kreieren", sagte Janik Möser nach einer Partie, bei der am Ende der ganz große Frust der Adler zum Ausbruch kam. Als Pavel Gross mit sechs Feldspielern das Blatt noch wenden wollte, beförderte Wolf den Augsburger McNeil per Crosscheck in die Bande, womit der numerische Vorteil weg war.

Es war mehr als ein gebrauchter Sonntag für die stumpfen "Greifvögel", deren Punkteschnitt aus den letzten sieben Partien auf unter eins gefallen ist, die in dieser Zeit 24 Gegentore kassiert haben und in einer rein auf 2020 bezogenen Tabelle weniger gepunktet haben als Durchschnittsteams wie die Düsseldorfer EG und die Grizzlys Wolfsburg. Adler-Auge, sei wachsam!

Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:1 (1:1, 3:1, 0:0) ; Tore: 1:0 Schmölz (4.), 1:1 Wolf (16.), 2:1 Leblanc (26.), 3:1 Fraser (31.), 3:2 Wolf (38.) 4:2 McNeil (40.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Rohatsch (Lindau); Strafminuten: 10/17+10 Disziplinar Wolf + Spieldauer Hungerecker; Zuschauer: 6012