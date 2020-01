Von Rainer Kundel

Mannheim. Das neue Jahr hat für die Adler Mannheim begonnen, wie das alte geendet hatte: Mit einem Sieg, diesmal mit einem 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen das Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters. Dass es während der 60 Minuten einigen Leerlauf gab, dafür können die um etliche Stammkräfte dezimierten Adler diesmal mildernde Umstände geltend machen.

Aufgrund gleich fünf fehlender Stürmer – Eisenschmid und Goc verletzt, Krämmer und Plachta erkrankt, Stützle bei der U20-WM – bot Adler-Trainer Pavel Gross in der vierten Reihe eine Notbesetzung auf; bestehend aus den etatmäßigen Verteidigen Lampl und Wirth sowie dem Heilbronner Förderlizenzspieler Preto, was angesichts der ebenfalls engen Personalsituation des Gegners auf dem Papier verkraftbar schien.

Weder bei den Adlern noch bei den Sauerländern stand Janik Möser im Kader. Der Mannheimer Verteidiger wurde Anfang November an den gestrigen Gegner ausgeliehen, wobei die kürzlich vereinbarte Rückkehrfrist am 2. Februar nicht mit der Spielordnung vereinbar ist, was die Liga-Leitung peinlicherweise erst gestern Nachmittag bemerkt hatte. Der Käfertaler wird deshalb ab sofort wieder dem Kader des Meisters angehören.

Die ausverkaufte SAP Arena bereitete den Blau-Weiß-Roten im ersten Heimspiel 2020 einen gebührenden Empfang, die Cracks dankten es anfänglich mit elanvollen Angriffen. Zum Torerfolg zu kommen, war allerdings gegen die stark defensiv orientierten "Hühnchen" kein einfaches Unterfangen. Es bedurfte reichlich Geduld, ehe nach fünf vergeblichen Versuchen die Scheibe den Weg im Netz von Torhüter Jenike fand. Verteidiger Joonas Lehtivuori zog aus der Halbdistanz ab, Brent Raedeke fälschte entscheidend zur Führung ab (10. Minute).

So überlegen die Gastgeber auch den ersten Abschnitt gestalteten, umso mehr machte sich im Verlauf der Partie doch der Qualitätsverlust in der Offensive bemerkbar. Den notgedrungen neu formierten Sturmreihen ging doch etwas die Harmonie ab. Die Durchhänger wurden nicht zu übersehen, was den Gegner ermunterte, sich auch im Angriffsdrittel zu probieren. Grenier (21.) traf den Pfosten, Endras rettete in höchster Not gegen Petan (31.).

Auf der Gegenseite sorgten die Direktschüsse von Rendulic für die besten Szenen, es blieb aber bis zu Beginn Schlussdrittels eine zähe Angelegenheit.

Für die stimmgewaltigen Anhänger war das 2:0, wiederum durch Raedeke (4. Saisontor) erzielt, eine kleine Erlösung. Die Vorarbeit lieferte mit viel Übersicht Borna Rendulic. Der 2015 von Iserlohn in die Kurpfalz gewechselte Raedeke hob den Puck gekonnt unters Tordach. Danach ließen die "Greifvögel" keinen Zweifel am Spielausgang mehr aufkommen und verteidigten mit einer Menge geblockter Schüsse bravourös das "zu null" für Dennis Endras; auch als Gästecoach Jason O’Leary zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit sechs Feldspielern und ohne Torwart alles oder nichts spielen ließ.

Am Sonntag treten die Schützlinge von Pavel Gross bei der Düsseldorfer EG an (16.30 Uhr, Rather ISS-Dome), deren Trainer Harold Kreis aufgrund etlicher Ausfälle dieser Tage ebenfalls über eine "kurze Bank" klagt und mit seiner Mannschaft gestern das kräftezehrende Prestige-Derby am Rhein bei den Kölner Haien zu bestreiten hatte.

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Tore: 1:0 Raedeke (10.), 2:0 Raedeke (45.)

Schiedsrichter: Lemelin (Schweiz), Hinterdobler (Bad Tölz)

Strafminuten: 6/2

Zuschauer: 13.600 (ausverkauft)