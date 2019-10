Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihrem Publikum, darunter am Studententag auch neue Besucher im Oberrang, mit einem 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)-Sieg gegen die Augsburger Panther einen torreichen und von vielen Nickligkeiten begleiteten Abend beschert. Am Ende durften die Fuggerstädter froh sein, nicht mit einer zweistelligen Niederlage die Heimreise antreten zu müssen.

Die Hausherren gingen mit leicht veränderter Aufstellung in das Duell der Champions League-Achtelfinalisten. Der wiedergenesene Joonas Lehtivuori verteidigte für Janik Möser und im Angriff gab es eine Überraschung. Trainer Pavel Gross zog Valentino Klos hoch, einen 19-jährigen Förderlizenzspieler und ehemaliger Jungadler aus Heilbronn, und ließ Phil Hungerecker pausieren.

Schon der Beginn bot nicht immer hochklassiges Eishockey, aber fünf Treffer in 20 Minuten sieht man auch nicht alle Abende. Der Panther-Führung durch Hafenrichter (6.), nachdem Smith in der neutralen Zone den Puck nicht kontrollieren konnte, ließ Markus Eisenschmid (7.) mit einem seiner unnachahmlichen Überzahl-Tore das 1:1 folgen. Bei der erstmaligen Adler-Führung war Matthias Plachta (13.) nach einer starken Aktion von Desjardins aus der neutralen Zone "abgehauen" und bezwang Torhüter Keller im Duell eins gegen eins. Das 2:2 durch einen satten Direktschuss von Payerl (17./Überzahl) spiegelte den Spielverlauf nicht wider, aber Tommi Huhtala (19.) im Nachsetzen auf einen Billins-Schuss rückte die Verhältnisse wieder gerade.

Obwohl es schien, als würden die Adler ihren Gegner, der sich 48 Stunden zuvor in Liberec (Tschechien) für die K.o.-Runde der Champions League qualifiziert hatte, müde spielen, blieb die Partie eng. Akdag (25.) und Desjardins (30.) visierten Pfosten und Latte an. Gut dass Matthias Plachta (26.) die Scheibe während eines Powerplays irgendwie über die Linie drückte. Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt nicht lange. Mayenschein (32.) verkürzte zum 4:3, weil sich die Reihe um Järvinen im eigenen Drittel zu passiv verhielt. Der unverwüstliche Tommi Huhtala (35.) sorgte mit Unterstützung von Smith und Stützle dafür, dass die Torquote im zweiten Abschnitt stimmte.

Das geradezu blinde Verständnis von Tim Stützle mit Routinier Ben Smith entschied das Spiel früh im Schlussabschnitt. Smith auf Rückpass des Talents (47.), der 17-Jährige selbst bei doppelter Überzahl mit einer tollen Direktabnahme unter die Latte, und Miksa Järvinen bei einfachem numerischem Vorteil schossen die Panther fast im Minutentakt aus der Halle. Deren großen Frust lebte Kapitän Lamb mit einem Check gegen den Kopf von Stützle aus: Spieldauerstrafe. Valentine beförderte dann noch Järvinen ganz übel in die Bande. Bis zum Spielende wanderten die gänzlich ausgerasteten Panther reihenweise auf die Strafbank. Was die Nordwestkurve aber nicht davon abhielt, die Gala-Vorstellung von Tim Stützle an dessen Vier-Punkte-Abend ausgiebig zu feiern.

Adler Mannheim - Augsburger Panther 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)

Tore: 0:1 Hafenrichter (6.), 1:1 Eisenschmid (7.), 2:1 Plachta (13.), 2:2 Payerl (17.), 3:2 Huhtala (19.), 4:2 Plachta (26.), 4:3 Mayenschein (32.), 5:3 Huhtala (35.), 6:3 Smith (43.), 7:3 Stützle (47.), 8:3 Järvinen (48.)

Schiedsrichter: Rantala (Finnland)/Klein (Stuttgart)

Strafminuten: 10/24 + 10 Disziplinar Callahan + jeweils Spieldauer Lamb, Valentine

Zuschauer: 10.822