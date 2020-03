Von Rainer Kundel

Mannheim. Mittwoch 10.15 Uhr, SAP Arena: Das Eis in der Nebenhalle ist blitzeblank aufbereitet für das Training der Adler Mannheim eine Woche vor Playoff-Beginn. So war der Plan. Nach zwei freien Tagen versammeln sich stattdessen eine halbe Stunde zuvor 25 Spieler, die Trainer und das komplette Betreuerpersonal in Kabine. "Es war die schwerste und traurigste Teamsitzung, seit ich hier bin", sagt Matthias Binder, seit 1999 Geschäftsführer des Eishockey-Klubs. "Da sitzen Spieler vor dir, die seit August für ein großes Ziel schuften und denen eine ganze Saison geklaut wird." Die komplette Absage der Playoff-Runde als Folge der Coronavirus-Epidemie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und allen tieferen Spielklassen einschließlich der Nachwuchsligen hat alle unvermittelt getroffen. "Obwohl wir seit Sonntagmittag schon ein mulmiges Gefühl hatten", wie Binder ergänzte.

Die Mannschaft erfuhr es Dienstagabend durch eine Nachricht, die Teamleiter Youri Ziffzer gegen 18 Uhr verschickte. Marcel Goc wusste da schon Bescheid. Der Kapitän stand mit den ehemaligen Adlern Chat Pickard und Garrett Festerling in Kontakt. Die ehemaligen Mannheimer saßen abfahrbereit im Bus zur Pre-Playoff-Partie nach Nürnberg und teilten mit, dass die Spiele abgesagt wurden. "Wir sind keine Gesundheitsexperten und es ist erst mal komisch, wenn eine Saison von einer auf die andere Minute zu Ende ist", sagte Goc gestern zu den regionalen Medien vor der Kabinentür. "Die Stimmung da drin war schon gedrückt, aber die Gesundheit steht über allem."

Das war auch der Tenor von Daniel Hopp. Der 39-Jährige ist in vielfacher Hinsicht tangiert: Geschäftsführender Gesellschafter der Adler und der SAP Arena, Aufsichtsrats-Vize der DEL, Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes. Hopp bestätigte ausdrücklich, dass für den nun weiter amtierenden deutschen Meister "Geisterspiele" ohne Zuschauer in den Ausscheidungsspielen nicht zu stemmen wären. "Das wird an manchen Standorten ohne externe Hilfe wirtschaftlich schwer", befürchtet Hopp größere Folgeschäden. Realistisch gesehen, darf man davon ausgehen, dass bei zwei Drittel der Klubs die Etats auf Kante genäht sind und eine Playoff-Teilnahme zum Geschäftsmodell gehört. Lediglich die Standorte München, Berlin und Mannheim verfügen aufgrund ihrer Gesellschafterstruktur über eine gestärkte Kapitaldecke.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Saison am 8. März zu Ende ging, zumindest nicht als Trainer", nahm Pavel Gross Stellung. "Wir sind von dem Ganzen so überrascht, dass wir es erst mal sacken lassen müssen." Sein Arbeitszimmer zu Hause sei noch voller Stapel von Unterlagen und Videokassetten für die Playoff-Vorbereitung, "ich muss erst realisieren, dass ich das jetzt wegwerfen kann." Die Trainer werden in nächsten Wochen mit Nachwuchsspielern aus Heilbronn und den Nationalspielern täglich zwei Stunden aufs Eis gehen, zumindest bis feststeht, ob auch die WM in der Schweiz und somit die Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft von der Absageflut tangiert sind. Der 15. April ist laut Schweizer Quellen hierfür der letztmögliche Termin.

Bei den Anhängern herrscht mehrheitlich Verständnis für das abrupte Saison-Ende. Obwohl einige schon ihren obligatorischen Playoff-Urlaub eingereicht haben und Busreisen zum noch nicht bekannten Gegner vorbereitet haben. Für einen Bad Dürkheimer Fan bleibt das Glas dennoch halbvoll. "Jetzt sind die Adler noch ein Jahr länger Meister", freute sich ein zugeschalteter Dauerkartenbesitzer am Mittwoch in der SWR3-Morningshow bei Zeus & Wirbitzky.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19.45 Uhr

Mannheims Hopp zu Absage der Eishockey-Playoffs: "Richtig"

Am Dienstag war entschieden worden, die Spielzeit ohne Playoffs zu beenden. Ein Meister wird in diesem Jahr nicht gekürt. Die Mannheimer hatten die Hauptrunde als Zweiter beendet und waren wie Hauptrundensieger EHC Red Bull München ein Titelkandidat. Auch München hatte die Playoff-Absage begrüßt.

Die wirtschaftlichen Folgen für die Adler konnte Hopp noch nicht benennen, die Adler zählen aber zu den finanzkräftigsten Clubs der Liga. Vereine wie die Straubing Tigers oder Bremerhaven haben deutlich kleinere Etats.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 10 Uhr

Mannheim. Zeiten der Unsicherheit und eine bislang ausgebliebene einheitlichen Regelung fördern eine Menge Gerüchte, wie es im Profi-Eishockey angesichts des Corona-Virus weitergeht. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird es heute eine Tendenz geben, denn es steht der erste Spieltag der "Pre-Playoffs" mit Partien in Nürnberg und Ingolstadt auf der Agenda. Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke ging zu Wochenbeginn davon aus, dass es keine generellen Absagen geben wird und Klubs sich mit den örtlichen Behörden abstimmen, weil es sich bei den ministeriellen Äußerungen lediglich um Empfehlungen handelt.

Erste Alternative wäre eine reguläre Austragung der Spiele mit Zuschauern, erforderlichenfalls mit örtlich unterschiedlichen Auflagen. Was dazu führen kann, dass heute beispielsweise in Bayern Partien ohne Zuschauer stattfinden, am Freitag die Grizzlys Wolfsburg aber ihre Anhänger begrüßen dürfen. Oberligisten wie Regensburg, Füssen oder Hannover haben sich zur Vermeidung einer Absage entschlossen, zu ihren Heimspielen maximal 1000 Personen einzulassen, um der vorerst bis Karfreitag geltenden Empfehlung des Bundesgesundheits-Ministeriums zu folgen. Was insofern keine Probleme bereitet, als diese Vereine nur geringfügige Anzahl an Dauerkarten verkauft haben. Was machen aber die Adler Mannheim (8100 Saisontickets) oder die Eisbären Berlin (5000)?

Zweitens: Austragung der Spiele grundsätzlich ohne Zuschauer. Dann dürften nur Spieler, Trainer, Betreuer, medizinisches und Sanitätspersonal, Eismeister und Medienvertreter in die Hallen. So ist die Schweiz an den letzten beiden Hauptrundenspieltagen verfahren und hat die Playoffs zunächst bis 15. März ausgesetzt, verbunden mit der Hoffnung auf eine Lockerung der Auflagen (1000-Zuschauer-Grenze).

Drittens: Absage der kompletten Playoffs, wobei dies in der Spielordnung nicht vorgesehen ist. Dann müsste die Entscheidung über den Titel 2020 ausgesetzt werden oder der Hauptrundensieger zum "Geister-Meister" erklärt werden. In den letzten Tagen kam das Gerücht auf, wonach es ein "internes Papier" der DEL geben soll, die Playoffs notfalls ausfallen zu lassen, da von den Klubs Spiele ohne Zuschauereinnahmen nicht zu stemmen wären. Klar ist: Für die Mehrzahl der 14 Standorte gehört die Playoff-Teilnahme zum Geschäftsmodell. Werden diese aus sportlichen Gründen nicht erreicht, wie jetzt bei den Kölner Haien, reißt das ein Loch in die Kasse, zumal die Tagestickets nicht selten mit einem Aufpreis "Top-Zuschlag" versehen sind. Bei den Dauerkarten bestünde wohl mit dem Verweis auf die AGB-Klausel "höhere Gewalt" keine Erstattungspflicht. Die Frage ist, welche Kosten außerhalb der Betriebskosten für die Hallen erspart werden. Die Spielergehälter laufen weiter, erspart werden könnten die Siegprämien.

Ausgeschlossen ist derzeit aber nichts. Das wissen auch die Spieler. "Wenn nicht gespielt wird, wäre das nicht gut für das deutsche Eishockey", sagte Düsseldorfs Marco Nowak (29), ein ehemaliger Mannheimer Jungadler: "Wir haben uns jetzt 52 Spiele lang den Arsch aufgerissen, da wäre eine Absage wirklich schade."

Eine einheitliche Regelung darf man aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage fast ausschließen. Immerhin ließ die Liga-Geschäftsführung verlauten, man stehe "eng mit der Deutschen Fußball-Liga in Kontakt". Da sich diese bereits gestern in Nordrhein-Westfalen den gesundheitsbehördlichen Auflagen beugen musste, kann man sich ausmalen, was kommende Woche beim Heimspiel des verbliebenen NRW-Playoff-Vertreters Düsseldorfer EG passieren wird.

Natürlich ist auch in der Kabine des amtierenden Meisters und jetzigen Hauptrundenzweiten Adler Mannheim das Thema aktuell. Vor dem erstem Viertelfinal-Heimspiel am Mittwoch nächster Woche (18. März) in der SAP Arena muss eine Entscheidung fallen. "Ich zerbreche mir deswegen nicht gerade den Kopf", sagt der 18-jährige Tim Stützle: "Es wäre aber verdammt schade, in den Play-offs auf unsere überragenden Fans verzichten zu müssen." Teamkollege David Wolf machte sich schon vor einer Woche Gedanken: "Wir sind austrainierte Profis und haben hoffentlich bessere Abwehrkräfte. Aber die meisten von uns haben zu Hause Frau und Kind, da wünscht man sich schon gewisse Vorgaben und Verhaltensregeln."

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 6 Uhr