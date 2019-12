Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Erstlingswerk im Taschenbuchformat des früheren Eishockey-Nationalspielers Richard ("Rick") Goldmann mit Unterstützung von Günter Klein (Münchner Merkur) ist analog zum schnellen Sport auf rutschiger Unterlage in fünf Kapitel gegliedert: Warm-up, drei Drittel, "Overtime" (Verlängerung) und gibt in flüssigem Stil einen interessanten Einblick in die Welt des Sports mit dem kleinen Puck.

Dabei kann der Autor (43) auf Erfahrungen aus einem NHL-Spiel, 128 Länderspielen und 500 Partien in der Deutschen Eishockey-Liga zurückblicken, davon 96 für die Adler Mannheim (von 1994 bis 1996).

Der gebürtige Niederbayer erzählt von seinen Anfängen beim EV Landshut, gibt einen Einblick in das Gehaltsgefüge im Eishockey, wobei er sein erstes Profigehalt nach dem Wechsel zu den Adlern natürlich nicht verrät.

Vom Betriebsklima in der Kabine über das sinnvollerweise gute Verhältnis zum Fahrer des Mannschaftsbusses, über den Sinn und Unsinn von Trash-Talk und Prügeleien wird die Strategie verraten, wie ein Manager ein erfolgreiches Team zusammenstellt ("baut").

Es geht aber auch um müffelnde Kabinen, schweißtreibende Trainingscamps und bebende Arenen.

Richard Goldmann bedauert, dass er aufgrund der Rechte-Situation in der Nacht zum 25. Februar 2018 für Sport1 mit seinem kongenialen TV-Partner Sebastian Schwele nicht das olympische Finale aus Pyeongchang kommentieren konnte, hat er doch 2008 erfolgreich den Perspektivwechsel vollzogen und ist seither als Eishockey-Experte bei DSF (jetzt Sport1) im unverschlüsselt empfangbaren Fernsehen präsent.

Aus der Zeit von zwölf Weltmeisterschafts-Turnieren und unzähligen Finalserien der Deutschen Eishockey Liga stammen auch etliche Schmonzetten, die dem Leser einen Einblick in die mitunter mit viel Improvisation verbundenen Arbeitsbedingungen beim Fernsehen geben.

Rick Goldmann/Günter Klein: Eiszeit,Warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist, 239 Seiten, Edel-Books, 18,95 Euro.