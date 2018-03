Von Rainer Kundel

Mannheim. Für den Moment haben die Mannheimer Adler das Playoff-Gespenst aus dem vergangenen Frühjahr verscheucht: Durch einen 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)- Erfolg gegen die Wolfsburg Grizzly Adams wahrten die Kreis-Schützlinge ihre makellose Heimbilanz von nunmehr sechs Siegen. Schon vor dem Spiel begrüßten die Fans ein bekanntes Gesicht aus den Anfangsjahren der Adler-Geschichte: Der Kanadier Rob Cimetta weilt dieser Tage in Mannheim. Der "Beau auf Kufen", von 1994 bis 1998 ein erfolgreicher und mitunter auch austeilender Stürmer, beobachtete aus einer Loge mit seinen ehemaligen Mitspielern Till Feser, Mario Gehrig und Daniel Körber das Match gegen Wolfsburg und sollte sich für die Blau-Weiß-Roten als Glücksbringer erweisen. Zwei ehemalige Kollegen des 43-Jährigen waren dagegen in offizieller Mission in der SAP Arena tätig: Pavel Gross an der Bande der Niedersachsen und Lars Brüggemann als Schiedsrichter. Heute ist der Cimetta in Toronto als Projektentwickler tätig. Als Mitarbeiter vom US-Finanzkonzern Morgan Stanley entkam der Universitäts-Absolvent am 11. September 2001 dem Terror-Anschlag auf das World-Trade-Center, als er dem Südturm rechtzeitig entkommen konnte.

Nach dem symbolischen ersten Bully durch die ehemalige Nummer 14 rannte die heutige Generation zunächst erfolglos gegen das Tor der VW-Städter an. Dumm, dass die erste Strafzeit gegen Reul gleich zu einem Rückstand führte. Plachta, der den Platz des verletzten Rheault neben Hecht und Ullmann einnahm, verhaspelte sich im eigene Drittel und lieferte somit erst die Vorlage zum 0:1 durch Torjäger Dzieduszycki (6.).

Trotz ehrlich erarbeiteter Chancen und einer doppelten Überzahl für 1:44 Minuten schossen Lehoux und Co. erst einmal nur Fahrkarten. Erst als die Reihen wieder vollzählig waren, traf Marcus Kink (27.) zum Ausgleich. Der starke aufspielende Kapitän hatte viel Selbstvertrauen und verwandelte zehn Minuten später abgebrüht einen Penalty, in dem er Vogl verlud und die Scheibe unters Tordach schlenzte. So eindeutig die Berechtigung des Strafschusses war, so umstritten war der Ausgleich, als Dzieduszycki 31 Sekunden vor der zweiten Pause aus dem Gewühl im Torraum traf.

Dafür bestrafte der "Streifendienst" später rigoros ein Tor-Verschieben von Aubin. Das daraus resultierende Powerplay ermöglichte Jochen Hecht nach Vernace-Querpass einen genialen Handgelenkschuss aus halbrechter Position unter die Latte. Bis das 3:2 aber endgültig auf dem Anzeigewürfel stand, mussten die knapp 9.000 Besucher noch zittern. Am Sonntag heißt es Farbe bekennen in Krefeld (14.30 Uhr/Ausschnitte in der SWR-Landesschau um 19.45 Uhr).

Adler Mannheim-Wolfsburg Grizzly Adams 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) - Tore: 0:1 Dzieduszycki (6.), 1:1 Kink (27.), 2:1 Kink (37. / Penalty), 2:2 Dzieduszycki (40.), 3:2 Hecht (48.) - Schiedsrichter: Brüggemann (Iserlohn), Rochette (Schweiz) - Strafminuten: 4/8 - Zuschauer: 8.862.