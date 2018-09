Eine Bank bei den Adlern: Torhüter Dennis Endras ist auch in den Playoffs in glänzender Form. Foto: vaf

Von Achim Wittich

Mannheim. Am nächsten Freitag sind die ersten Playoff-Halbfinalspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) angesetzt. Wer dabei sein Geld auf ein Duell der Adler Mannheim gegen die Grizzly Adams Wolfsburg setzt, kann nicht mehr sehr reich werden. Die "Wölfe" haben sich gegen den von vielen Verletzungen gebeutelten EHC Red Bull München als erste Mannschaft für die Vorschlussrunde qualifiziert. Mannheim führt seinerseits in der "best of seven"-Serie mit 3:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers und will es heute (19.30 Uhr) den Niedersachsen gleichtun.

Trotz der guten Ausgangsposition ließen sich gestern nach der einstündigen Trainingseinheit die Blau-Weiß-Roten nicht aus der Reserve locken. "Entspannt ist hier noch keiner, Nürnberg steht mit dem Rücken zur Wand", erwartet nicht nur Routinier Jochen Hecht (37) am Abend nochmals wild entschlossene Franken.

Der vierte Sieg ist der schwerste - das Phrasenschwein gib’s nicht nur beiden Fußballern, doch Adler-Cheftrainer Geoff Ward bleibt gelassen. "Es ist kein anderes Spiel, als die anderen auch", sagte der Kanadier beim Mediengespräch. Eine ganze Menge Verzweiflung sei beim Gegner am Dienstag im Spiel gewesen. Nürnberg hatte vom ersten Bully an versucht, ein schnelles erstes Tor zu erzielen. Ein überragender Adler-Torhüter Dennis Endras verhinderte das und auch seine Vorderleute fanden Minute für Minute besser ihren Rhythmus.

Tardif muss weiter pausieren

Die Adler präsentieren sich zudem körperlich topfit, wofür nach dem Weggang von Athletiktrainer Daniel Müssig zum Hamburger SV Martin Müller wieder alleinverantwortlich zuständig ist. Der 48-jährige gebürtige Göppinger verriet am Donnerstag, wie er während der Playoffs mit den Kufencracks arbeitet.

Hohe Gewichte mit wenigen Wiederholungen für eine optimale Maximalkraft stehen auf dem Programm. Kniebeugen, Hocksprünge und schnelle Sprints über zehn Meter sind angesagt.

Müller ist ob der Leistungsbereitschaft der Mannschaft hin und weg: "Die Jungs gehen gerade voll ab. Wir sind - glaube ich - die momentan schnellste Mannschaft." Am freien Mittwoch habe Glen Metropolit bei ihm eine freiwillige Schicht mit Intervallen absolviert.

Besonders freut sich Müller über das "blinde Vertrauen" vom Coach. Noch nie habe er mit einem Trainer so gut zusammengearbeitet, Ward lasse ihm völlig freie Hand. Unter ihm hat vor allem Denis Reul eine erfreuliche Entwicklung genommen. "Ein sehr, sehr guter Verteidiger", sagt Ward. Doch zuletzt ging der kompromisslose Schlaks sogar auf Torjagd, strotzt vor Selbstvertrauen und weiß mittlerweile besser einzuschätzen, wann und wie er seinen imposanten Körper am besten einzusetzen hat.

Im Gegensatz zum gesunden Reul wird Jamie Tardif (Oberkörperverletzung) weiter pausieren. Mirko Höfflin, Christopher Fischer und Dominik Bittner sind erneut die Kandidaten für einen Tribünenplatz, Dennis Endras steht im Tor. Nach seinem ersten Shut Out für die Adler in den Playoffs will er die Tigers erneut zur Verzweiflung bringen. Bis gestern waren 12 675 Karten verkauft. Die Abendkassen haben geöffnet.

DEL, 5. Viertelfinalspiel, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers.