Weinheim. (web) Eine plötzliche Sperrung des Saukopftunnels hat am späten Dienstagnachmittag für volle Straßen in Weinheim gesorgt. In dem Tunnel war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen die Wand geprallt. Die Frau habe leichte Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher am Abend auf RNZ-Anfrage mit.

Die Sperrung der Direktverbindung zwischen Weinheim und dem Vorderen Odenwald begann um 16 Uhr. Gegen 17.45 Uhr gab die Straßenmeisterei den Tunnel wieder frei.

Bis dahin quälte sich der Feierabendverkehr über die alte Weinheimer Ortsdurchfahrt, sprich: über die Mannheimer Straße (rechts im Bild), die Bergstraße (Bundesstraße B3) und ab der Stadthalle über die Birkenauer Talstraße.

Ort des Geschehens

Auch Fotograf Bernhard Kreutzer, der eigentlich wegen eines anderen Auftrags unterwegs war, zählte zu den Leidtragenden.