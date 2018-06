Viele Fans in der SAP Arena hielten den Atem an und beteten, bis die Adler den Titel sicher hatten. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Je drei Fernseh- und Hörfunk-Stationen, knapp 11.000 Besucher beim Public Viewing - in der Mannheimer SAP Arena herrschte während des sechsten DEL-Finalspiels Live-Atmosphäre. Helene Fischers "Atemlos" zur Einstimmung, "Major Tom" kurz vor dem Einlaufen in der 300 Kilometer entfernten Saturn-Arena, und Hallensprecher Udo Scholz sagt die Mannschaftsaufstellung und die Strafzeiten an. Allein auf der Eisfläche im "Ufo" tummeln sich keine Cracks, dafür fiebern mehr als doppelt so viele Menschen als am eigentlichen Ort des Geschehens mit ihren Adlern.

Der Höhepunkt: Eismeister Alfred fährt sogar mit seiner "Zamboni" in den Drittelpausen das Parkett ab! Aufgrund der geringen Kapazität von 4815 Plätzen in der Saturn-Arena konnten nur etwa 450 blau-weiß-rote "Kuttenträger" mit nach Oberbayern reisen.

Holger Speckhahn, der einige Male zugeschaltete Reporter bei der Liveübertragung von ServusTV, trifft auf dem Weg in die Fankurve Nadine Ullmann, die Gattin des Adler-Stürmers. "Du bist wohl hier, weil es bei uns was zu feiern gibt", zeigt sich die ehemalige Marketing-Mitarbeiterin der Arena schon nach 20 Minuten vom Sieg überzeugt.

Als es im zweiten Abschnitt Nerven aufreibend wird, gehen Mathe-Lehrer Thomas (45) und sein Nachbar kurz an die frische Luft zum Raucher-Päuschen. Als sie zurück sind, schallt das komplette Liedgut durch die Arena. "Auf geht’s, Adler, kämpfen und siegen!" oder "Steht auf, wenn ihr Adler seid!", kurz darauf trifft Kurtis Foster zum Ausgleich, viele liegen sich in den Armen. Als Andrew Joudrey die Adler in Führung schießt und das Empty net-Goal alle Zweifel beseitigt, gibt es kein Halten mehr. "Immer wieder Mannheim!"

Rudelgucken hat im Mannheimer Eishockey Tradition. Lange bevor bei der Fußball-WM 2006 auf öffentlichen Plätzen gemeinsam gefiebert wurde, baute der MERC schon beim Finale 1987 gegen die Kölner Haie ein Zelt im Friedrichspark auf, um eine Alternative für die ausverkauften Ränge im benachbarten Oval anzubieten. 1997, beim zweiten Finalspiel in Kassel, drückten die zu Hause gebliebenen Anhänger in einem Festzelt vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt während der DSF-Übertragung ihren Adlern die Daumen.

Als die Nachfrage bei den entscheidenden Auswärts-Finalspielen in Nürnberg (1999) und München (2001) die Kapazitäten eines Zeltes sprengte, entschied sich der Klub, einfach das komplette Eisstadion zu öffnen. Wenn auch nicht mit der heutigen Qualität hoch auflösender Bilder, so ließ sich doch gut verfolgen, wie die Cracks ihre Meisterschaften nach Hause kämpften.

Nach der Sirene Punkt 22 Uhr rufen die ersten Fans ihre Chefs an, um heute frei zu nehmen. Einige warteten sogar, bis am frühen Morgen der Mannschafsbus Kurs auf das Bösfeld nahm.