Mittwoch, 20. August 2025

Festival des deutschen Films
Plus Leinwand-Highlight

Festival des deutschen Films eröffnet

Plus Gendern und Genderverbote

"Rückkehr zum generischen Maskulinum entspricht nicht der sprachlichen Wirklichkeit"

Ian Gillan

Folge keinem Trend!

AC/DC in Karlsruhe

Starkstrom-Rock’n Roll mit gutem Sound und schwächelndem Sänger

Plus Heidelberg

Der erste Popstar der Literaturgeschichte

Ludwigshafen

Filmträume unter Bäumen

Bad Rappenau

Musikwandeln im Wasserschloss

Plus Streetart in Katakomben

Streetart in Vaubans Festung – MAUSA zeigt Kunst in Kasematten

Sound der Woche

Tom Gaebel - Schön galant

Plus Stille Orte des Widerstands

Ukrainische Museen trotzen Krieg – Kunst bleibt sichtbar