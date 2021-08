Gnocchi mit Kirschtomaten und Kapern-Butter

Zutaten für vier Personen:

800 g Gnocchi aus dem Kühlregal

750 g Cocktailtomaten

2 EL Kapern

100 g Butter

½ Bund Basilikum

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Die Gnocchi in reichlich Salzwasser nach Packungsangaben garen, dann in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Währenddessen die Cocktailtomaten waschen, trockentupfen und halbieren. Die Knoblauchzehen schälen und in feine Scheiben schneiden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Cocktailtomaten und Knoblauch darin etwa zwei Minuten anbraten, bis die Tomaten leicht zerfallen und die Haut aufplatzt. Kapern abtropfen lassen, den Kapernsud dabei auffangen. Kapern, 2 EL Kapernsud und Butter in kleinen Stücken unter die Tomaten rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Basilikum abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und grob hacken. Mit den Gnocchi unter die Tomaten-Kapern- Butter rühren, alles kurz erwärmen und auf vier Tellern anrichten.