Hirschberg. (ans) "Schweren Herzens und sehr ungern" hat der geschäftsführende Vorstand des Bundes der Selbstständigen am Mittwoch beschlossen, dass er die "Hirschberger Meile" am Sonntag, 24. Juli, "wegen der ungünstigen Wettervorhersage" absagt. Das teilte Schriftführer Walter Gentz mit. Die dringenden Bestell-Dispositionen der teilnehmenden Gastwirte hätten diese Entscheidung schon heute erfordert.

BDS-Vorsitzender Andreas Well erläuterte im RNZ-Gespräch, dass einige Gastronomen Sorge gehabt hätten, bei der Hitze – prognostiziert sind derzeit 32 Grad – ihr Essen nicht loszuwerden. Auch Well bedauerte, dass die Veranstaltung mit Essen, Musik und Programm, auf die sich viele gefreut hätten nicht stattfinden kann. "Wir werden diese ortverbindende Veranstaltung nicht aus den Augen verlieren und sicherlich einen neuen Anlauf wagen", zeigte sich Gentz zuversichtlich. Well war sich aber sicher, dass dies nicht mehr in diesem Jahr passieren wird. Und was 2023 sei, könne man noch nicht sagen. Well wird dann nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Wer seine Nachfolge antritt, steht noch nicht fest.

Der BDS bedankt sich bei allen, "die bisher schon viel Einsatz geleistet und viel Zeit investiert haben".