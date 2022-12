Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Das schnelle Internet in Form des Glasfaserausbaus ist auch in Wilhelmsfeld auf den Weg gebracht worden. Doch dass der Luftkurort dabei in gewisser Weise zweigeteilt wird, sorgt für Ärger. Für Stefan Lenz, Geschäftsführer des in Wilhelmsfeld ansässigen Vereins "Postillion", ist die Situation "mehr als ärgerlich", wie er gegenüber der RNZ