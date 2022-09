Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Fühlen sich Radfahrer in Wiesloch und Walldorf sicher? Gibt es viele Hindernisse auf Radwegen und sind die meisten Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Fahrradfahrer freigegeben? Das sind nur drei von 32 Fragen, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) derzeit in seinem Fahrradklima-Test abfragt. Der Verband ruft Radlerinnen und Radler auf, sich noch bis zum 30. November an der Online-Umfrage zu beteiligen.

Besonderer Fokus wird in diesem Jahr auf den ländlichen Raum gelegt: "Dort gibt es einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau und viel Potenzial für den Radverkehr", sagt Gudrun Zühlke, Landesvorsitzende des ADFC Baden-Württemberg. Mit der Umfrage wolle man herausfinden, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsplätze mit dem Fahrrad gut erreichbar seien, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden seien und wie es um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen stehe.

Der Fahrradklima-Test helfe, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung in den einzelnen Städten und Gemeinden zu erkennen. Die Ergebnisse können im Vergleich zu anderen Orten für gezielte Maßnahmen und Programme genutzt werden – "nur eine systematische Radverkehrsförderung kann das Fahrradklima kontinuierlich verbessern", so die Landesvorsitzende. Voraussetzung für die Aufnahme der Kommunen in die Ergebnisliste ist aber eine Mindestteilnehmerzahl von mindestens 50 Fragebögen. Der ADFC ruft deshalb alle Radfahrenden dazu auf, ihre Alltagserfahrung in den Fahrradklima-Test einfließen zu lassen.

Der Bögnerweg, der Teil des Kreisradwegenetzes ist, wurde in diesem Jahr neu asphaltiert und bietet für Fahrradfahrer nun eine glatte und ebene Fahrbahn. Foto: Teufert

"Die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests helfen Städten und Gemeinden dabei, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen", heißt es vom ADFC. Die Ergebnisse seien eine Orientierungshilfe, mit der die Orte ihre Stärken und Schwächen identifizieren und gezielt Maßnahmen ergreifen könnten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 veröffentlicht.

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden in Deutschland. Bei der letzten Befragung landeten Wiesloch – mit der Note 3,85, Platz 36 von 66 in Baden-Württemberg – und Walldorf – Note 3,66, Platz 22 von 74 im Land – bei der Befragung in ihren jeweiligen Ortsgrößenklassen nur im Mittelfeld. Besonders unzufrieden waren die Befragten damals damit, dass in Wiesloch das Parken von Autofahrern auf Radwegen "großzügig geduldet wird": 60 Prozent aller Befragten gaben bei dieser Frage eine Fünf oder eine Sechs. In Walldorf waren 63 Prozent außerdem davon überzeugt, dass man auf Radwegen und Radstreifen in der Astorstadt nicht sicher fahren könne.

Info: Wer den Fragebogen für den Fahrradklima-Test des ADFC ausfüllen möchte und damit seine Einschätzung über die Situation von Fahrradfahrern in Wiesloch oder Walldorf abgeben möchte, findet ihn im Internet unter www.fahrradklima-test.de