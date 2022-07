Wiesloch/Rauenberg. (tt) Eigentlich sollten seit Montag auf der Landesstraße L723 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Wiesloch/Rauenberg Asphaltschäden auf rund 1200 Quadratmetern beseitigt werden. Doch aufgrund eines Missverständnisses zwischen dem Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises und der ausführenden Firma können die Bauarbeiten erst am Donnerstag, 7. Juli, starten. "Das Ende der Baumaßnahmen verschiebt sich dadurch voraussichtlich nicht", heißt es aus dem Landratsamt. Bislang ist dafür der 15. Juli vorgesehen.

In dieser Zeit wird es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen, da für die Arbeiten die Geradeausspuren der L723 von Walldorf kommend in Fahrtrichtung Mühlhausen/Sinsheim und die Linksabbiegespur auf die A6 in Richtung Mannheim gesperrt werden müssen. Pro Fahrtrichtung bleibt nur eine Fahrspur befahrbar. Durch die Bauarbeiten ist die Autobahnabfahrt für Fahrzeuge in Richtung Walldorfer Kreuz gesperrt. Wer auf die A6 in Richtung Mannheim möchte, muss der Umleitung über den Kreisel am Rauenberger Einkaufszentrum folgen. Insgesamt kostet die Erneuerung rund 150.000 Euro, die Summe trägt das Land.