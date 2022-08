Anna-Lena Kretz ist bereits die vierte kurpfälzische Weinprinzessin, die aus Rettigheim kommt. Dort ist sie aktiv in der TSV-Präsidentengarde und seit drei Jahren trainiert sie die dortige Minigarde. In ihrer Freizeit treibt sie viel Sport und hat sich unter anderem dem Reiten verschrieben. Außerdem verbringt sie viel Zeit im Freundeskreis und reist gerne. Jetzt gilt es, alle anstehenden Termine mit dem Uni-Stundenplan zu koordinieren.

Den Bezug zum Wein stellte sie bereits frühzeitig her. Ihr Opa hatte einst selbst Wein angebaut. "Das hat mich schon immer interessiert," meinte sie. Heute jedoch ist ein unmittelbarer Bezugspunkt zum Rebensaft nicht mehr ausschlaggebend, um sich mit der Krone zu schmücken. Im Rückblick auf ihre Prinzessinnenzeit meinte Kretz, in ihrer ersten Amtszeit von August 2019 bis zum März des Folgejahres sei sie viel unterwegs gewesen, ehe Corona einen endgültigen Strich durch weitere geplante Veranstaltungen machte. "Jetzt freue ich mich natürlich auf die Krönung und alles, was dann folgen wird", berichtete sie. Großes Augenmerk legt Kretz dabei auf ihre hoheitlichen Gewänder: "Wir haben gleich zwei von den ,Winzern von Baden’ zur Verfügung gestellt bekommen, ein langes und ein kurzes", erzählte sie, ohne dabei auf Details einzugehen. "Das wird dann bei der Krönung eine Überraschung sein".

Für die 23-Jährige hat sich zwischenzeitlich auch im privaten Umfeld so einiges geändert. Hatte sie 2019 noch mit dem Studium für den gehobenen Polizei-Vollzugsdienst in Villingen begonnen, musste sie alsbald feststellen, das dies nicht so richtig passt. Inzwischen hat sie umgesattelt und studiert im dritten Semester auf Lehramt in den Fächern Geschichte und Englisch.

Wiesloch. Für Anna-Lena Kretz ist es ein Anlauf mit zeitlicher Verzögerung. Wenn sie bei der offiziellen Eröffnung des Winzerfests am heutigen Samstag ab 18 Uhr im Gerbersruhpark zur Weinhoheit gekrönt wird, hat sie bereits als Weinprinzessin zwei Jahre in einer "Warteschleife" verbracht, musste doch das Winzerfest gleich zwei Mal wegen der Pandemie abgesagt werden. Jetzt wird also aus der Prinzessin eine Königin.

Von Hans-Dieter Siegfried

Für Jennifer Menrath aus Altwiesloch ist es der erste Anlauf zu hoheitlichen Sphären. Die 24-Jährige kann dabei auf eine familiäre Tradition zurückblicken. "Meine Mutter war schon der weibliche Part des Prinzenpaares in Altwiesloch, ich bin ihr dann gefolgt", blickte sie zurück. Sie wird übrigens in diesem Jahr die einzige Prinzessin sein, die Anna-Lena Kretz zur Seite steht, sonst sind es zwei an der Seite der Königin. Menrath arbeitet derzeit als Raumausstatterin im "Europäischen Hof" in Heidelberg. Natürlich hat sie sich ihre Kleider längst ausgesucht und anprobiert.

Menrath hat sich darauf eingestellt, dass die Wochenendgestaltung künftig genauestens geplant werden muss. "Da kommen sicherlich viele Termine auf Anna-Lena und mich zu, aber da freuen wird uns." Dann heißt es, ein genaues Zeitmanagement aufzustellen, um so noch Zeit für ihre beiden Hunde zu haben.

Hintergrund > Eröffnung des Winzerfestes am heutigen Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Gerbersruhpark. In diesem Rahmen werden auch die Kurpfälzischen Weinhoheiten feierlich gekrönt. [+] Lesen Sie mehr > Eröffnung des Winzerfestes am heutigen Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Gerbersruhpark. In diesem Rahmen werden auch die Kurpfälzischen Weinhoheiten feierlich gekrönt. Zuvor blicken die noch amtierenden Weinhoheiten kurz auf ihre Amtszeit zurück. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Kurpfälzische Fanfarenzug und später die Band "Amokoustik". > Das Weindorf hat bis Montag, 29. August jeweils ab 17 Uhr geöffnet. In den Gerbersruhpark locken die Hütten der Winzer, Buden und eine Karussellbar. > Das Bacchus-Turnier im Badminton richtet die TSG Wiesloch am heutigen Samstag, 27., und am morgigen Sonntag, 28. August, jeweils ab 9 Uhr in der Stadionsporthalle in der Parkstraße aus. > Zum Boule-Turnier laden die Boule-Freunde am Sonntag, 28. August. Auf dem Boulegelände am Schwimmbad treten Mannschaften mit je zwei Spielern an. Einschreibeschluss ist um 9.30 Uhr. Jeder kann mitmachen, wobei Kenntnisse in Technik, Taktik und Regeln empfehlenswert sind. > Der Abend der Musikvereine beginnt am Sonntag, 28. August, um 19 Uhr. Der Akkordeon-Club "Kurpfalz" Wiesloch präsentiert Musikstücke, die zum Tanzen und Träumen anregen. Danach werden die Sänger der Liedertafel Altwiesloch mit einigen "Weinliedern" passend zum Winzerfest auftreten. Der Musikverein Baiertal wird bekannte Klassiker sowie moderne Popstücke spielen, während die Stadtkapelle Wiesloch unter dem Motto "vun allem Ebbes" auftritt. [-] Weniger anzeigen

Ein anderes Hobby nimmt sie ebenfalls zeitlich in Anspruch: Mit ihrem Verlobten Marcel hat Jennifer Menrath sich der Imkerei verschrieben. Die "Honey Bees Altwiesloch" sind dabei für das Paar mehr als nur eine Beschäftigung: "Das ist noch echtes Handwerk, machen wir doch alles ohne Automatisierung". Jetzt freut sie sich auf die anstehende Krönung.