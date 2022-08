Wiesloch. (seb) "Die Lebensmittel- und Energiepreise steigen massiv an und fressen unsere Löhne auf" – "Die Kolleginnen und Kollegen müssen es sich auch weiter leisten können, hier zu arbeiten": Unter anderem damit argumentieren die Beschäftigten der Servicetochter des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch, die mit der Gewerkschaft Verdi am Dienstag auf ihre Lage aufmerksam machten.

Am