Bei den Parkgebühren hatte die Verwaltung zunächst eine Erhöhung um zehn Cent vorgeschlagen, die Grünen-Fraktion hatte aber weitere zehn Cent beantragt, um so eine geplante "Fahrradstraße" entsprechend markieren zu können, so die Überlegungen. Insgesamt werden also 20 Cent für das Parken fällig. Die Fahrradstraße soll in der Johann-Philipp-Bronner Straße entstehen. Jutta Hilswicht (CDU) bezweifelte allerdings diese Mehreinnahmen: Schon jetzt habe man genügend kostenpflichtige Stellplätze in der Stadt, die nicht genutzt würden. Mit einer Erhöhung werde dies wohl nicht besser werden.

Katharina Ebbecke (Grüne) begründet die ablehnende Haltung fast aller Fraktionsmitglieder zu den Steuererhöhungen mit dem Hinweis, damit würden keine "Investitionen in die Zukunft" ermöglicht, sondern lediglich die Finanzierung von Defiziten im Haushalt abgedeckt. Die Menschen seien wegen der überall gestiegenen Kosten bereits stark belastet, jetzt komme die Steuererhöhung hinzu. "Vor allem Mieter werden durch die Grundsteuer hart getroffen, wird diese doch von den Hauseigentümern auf sie umgelegt", kritisierte sie. Von der Verwaltung sei das alles damit begründet worden, vor allem die hohen Energiekosten abfedern zu wollen. "Die jetzt vorgelegten Zahlen, Mehrausgaben von über 900.000 Euro in diesem Bereich, stammen aus dem August", so Ebbecke. Inzwischen seien die Preise jedoch schon wieder gesunken.

Wiesloch. Im kommenden Jahr müssen die Wieslocherinnen und Wieslocher tiefer in die Taschen greifen: In der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr votierten die Mitglieder des Gremiums mehrheitlich für die Erhöhung der Gewerbe- sowie der Grundsteuer B. So steigt die Gewerbesteuer von derzeit 360 Punkten auf 395, bei der Grundsteuer gibt es einen Sprung von 390 auf 420 Punkte. Nach Berechnungen der Kämmerei erwartet die Stadt dadurch Mehreinnahmen von etwa 1,8 Millionen Euro. Es gab zu beiden Erhöhungsvorschlägen jeweils elf Gegenstimmen. Beschlossen wurde zudem, die Parkgebühren um 20 Cent pro Stunde anzuheben: Eine Stunde parken kostet dann 1,30 Euro.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Im kommenden Jahr müssen die Wieslocherinnen und Wieslocher tiefer in die Taschen greifen: In der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr votierten die Mitglieder des Gremiums mehrheitlich für die Erhöhung der Gewerbe- sowie der Grundsteuer B. So steigt die Gewerbesteuer von derzeit 360 Punkten auf 395, bei der Grundsteuer gibt es einen Sprung von 390 auf 420 Punkte. Nach Berechnungen der Kämmerei erwartet die Stadt dadurch Mehreinnahmen von etwa 1,8 Millionen Euro. Es gab zu beiden Erhöhungsvorschlägen jeweils elf Gegenstimmen. Beschlossen wurde zudem, die Parkgebühren um 20 Cent pro Stunde anzuheben: Eine Stunde parken kostet dann 1,30 Euro.

Katharina Ebbecke (Grüne) begründet die ablehnende Haltung fast aller Fraktionsmitglieder zu den Steuererhöhungen mit dem Hinweis, damit würden keine "Investitionen in die Zukunft" ermöglicht, sondern lediglich die Finanzierung von Defiziten im Haushalt abgedeckt. Die Menschen seien wegen der überall gestiegenen Kosten bereits stark belastet, jetzt komme die Steuererhöhung hinzu. "Vor allem Mieter werden durch die Grundsteuer hart getroffen, wird diese doch von den Hauseigentümern auf sie umgelegt", kritisierte sie. Von der Verwaltung sei das alles damit begründet worden, vor allem die hohen Energiekosten abfedern zu wollen. "Die jetzt vorgelegten Zahlen, Mehrausgaben von über 900.000 Euro in diesem Bereich, stammen aus dem August", so Ebbecke. Inzwischen seien die Preise jedoch schon wieder gesunken.

Bei den Parkgebühren hatte die Verwaltung zunächst eine Erhöhung um zehn Cent vorgeschlagen, die Grünen-Fraktion hatte aber weitere zehn Cent beantragt, um so eine geplante "Fahrradstraße" entsprechend markieren zu können, so die Überlegungen. Insgesamt werden also 20 Cent für das Parken fällig. Die Fahrradstraße soll in der Johann-Philipp-Bronner Straße entstehen. Jutta Hilswicht (CDU) bezweifelte allerdings diese Mehreinnahmen: Schon jetzt habe man genügend kostenpflichtige Stellplätze in der Stadt, die nicht genutzt würden. Mit einer Erhöhung werde dies wohl nicht besser werden.

Zuvor hatte der Gemeinderat für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das kommende Jahr mehrheitlich grünes Licht gegeben. Mit großer Mehrheit – eine Enthaltung – wurde die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2026 verabschiedet. "Jetzt haben wir doch einigermaßen Planungssicherheit", so OB Dirk Elkemann.

Allerdings musste er gleich zu Beginn der Sitzung auch eine Hiobsbotschaft verkünden. So wird Wiesloch bei einem Förderprogramm des Bundes nicht bedacht. Diese erwarteten Zuschüsse waren vorwiegend für den Neubau einer Mehrzweckhalle in Frauenweiler und die Sanierung der Lehrschwimmbecken in Schatthausen und Baiertal vorgesehen. "Es könnte sein, dass das Programm nochmals aufgelegt wird, dies ist jedoch nicht sicher", sagte der OB. So müssen im Haushalt über 110.000 Euro für Vorbereitungen der drei Projekte nun alleine finanziert werden, insgesamt drohen der Stadt erhoffte Fördermittel von 7,5 Millionen Euro zu entgehen.

Wie Kämmerer Peter Teutenberg ausführte, betrage nun das Defizit im Ergebnishaushalt rund 28.000 Euro. "Wir nähern uns einer roten Null", ergänzte Elkemann. Beim Blick auf den Finanzhaushalt wird die Kreisumlage mit rund 463.000 Euro zu Buche schlagen, der Zahlungsmittel-Überschuss liegt bei knapp 5,42 Millionen Euro. Ebenfalls verabschiedet wurden die unterschiedlichen Wirtschaftspläne der Stadtwerke.

Vom Jugendgemeinderat war es Sara Lee Holzmeier, die dem Gemeinderat ein neues, sportliches Konzept für die Jugendlichen vorstellte. Statt des stets seit längerem geforderten Skateparks soll es nun eine Outdoor-Einrichtung werden. Verschiedene Punkte seien dafür ihren Worten nach ausschlaggebend. "Eine Skateanlage ist teuer, muss gewartet werden und wir benötigen eine große Fläche, die außerdem versiegelt werden muss. Daher ist diese Idee vom Tisch." Eine Outdoor-Einrichtung mit unterschiedlichen Sportgeräten sei daher eine vernünftige Alternative und auch kostengünstiger. So sind es jetzt etwa knapp 40.000 Euro, die in eine solche Anlage investiert werden müssten, ein Skate-Park hätte fast das Doppelte gekostet. Zudem wäre sie ganzjährlich nutzbar.

Über einen möglichen Standort hat man sich in Reihen des Jugendgemeinderats schon Gedanken gemacht. "Vielleicht am Freibad", schlug Holzmeier vor. Auch der Stadionbereich sei denkbar. Sinnvoll wäre es aus ihrer Sicht, eine Bushaltestelle in der Nähe zu haben. "Für viele Jugendliche ist der Beitrag in den Fitnessstudios zu teuer", merkte sie an. Eine Alternative, die in diesem Jahr geschaffene Einrichtung bei der TSG Wiesloch, von Fritz Zeier (Freie Wähler) angeregt, stieß auf wenig Gegenliebe. Die Jugendlichen wollten ja nicht an feste Zeiten gebunden sein. Benötigt wird, so die ersten Berechnungen, eine Fläche von maximal 120 Quadratmetern.

Das sagen die Fraktionen:

Gerhard Veits. Foto: Jan A. Pfeifer

Gerhard Veits (Grüne): Die Haushaltssituation habe sich in den letzten sieben Jahren deutlich verschärft. "Wir nähern uns den Grenzen einer Nichtgenehmigung", sagte Gerhard Veits. Die Ursachen sind für ihn vielschichtig: So seien Initiativen seiner Fraktion ins Leere gelaufen: bei der Personalentwicklung im Rathaus, der Erschließung profitabler Geschäftsfelder, der interkommunalen Zusammenarbeit und bei den Basisbudgets der Fachbereiche. Daher habe man viermal in den vergangenen Jahren dem Haushalt nicht zugestimmt.

Von der Verwaltung habe man nichts gehört, wie man aus dieser Misere herauskommen könnte. Stattdessen wolle man mit mehr Wohngebieten mehr Menschen nach Wiesloch locken. Allerdings seien die Neubürger nicht alle so reich, um entsprechende Einkommenssteuer zu zahlen, eher das Gegenteil sei der Fall. Die Steuer erhöhe sich lediglich wegen der Entwicklung der Gehälter, gleichgültig also, ob neue Baugebiete ausgewiesen werden oder nicht. Auf der anderen Seite müsse man Plätze in Kindergärten und Schulen schaffen.

Er forderte Mehreinnahmen, wie dies beispielsweise in Eberbach geschehe. Dort werde ein Windpark mit fünf Anlagen geplant und dies würde Geld in die Kassen bringen. In Wiesloch sei es nur seine Fraktion, die initiativ werde, Engagement von der Verwaltung sei "Fehlanzeige". Realität sei, dass während Elkemanns Amtszeit nicht eine einzige Fotovoltaik-Anlage auf öffentlichen Dächern ans Netz gegangen sei. Auch sei die Stadt kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Veits kritisierte das Anwachsen des Personals im Rathaus. 2015 waren es 228 Vollzeitstellen, nun seien es 271. Kritik gab es von ihm für Verfahrensfehler und Beschwerden aus der Bevölkerung. Beanstandet wurde die nur langsame Umsetzung des Radwegekonzepts.

Holger Mengesdorf. Foto: Jan A. Pfeifer

Holger Mengesdorf (CDU): Geld ausgeben statt auf der Einnahmeseite aktiv zu werden – darin sieht Holger Mengesdorf das Kernproblem in der derzeitigen Haushaltssituation. Die EnBW wäre fast weggezogen, lediglich auf dem Gelände der Heidelberger Druckmaschinen würden Firmen investieren. Es müssten Gewerbe und Einwohner konsequent nach Wiesloch geholt werden, um so die Einnahmesituation zu verbessern. Leider sei man im Gemeinderat oft uneinig und schaffe es nicht, bei größeren Projekten an einem Strang zu ziehen.

Als "Problem" bezeichnete er den Versuch, in Sachen Klima- und Umweltschutz als eine Art Speerspitze zu agieren und dem Bund und dem Land "voraus zu rennen", um dann Zuschüsse zu bekommen. Umgekehrt sei es sinnvoll: Erst arbeiten, um sich dann um die Förderung zu kümmern. Er sprach sich für die Aufstockung des Personals in der Verwaltung aus, sah die Steuererhöhungen kritisch, da sie nur "Lückenbüßer" für den Haushalt seien und eben nicht nachhaltig wirkten. Man werde zwar die Anhebungen mitbeschließen, aber damit seien die künftigen Haushalte noch lange nicht sicher.

Mengesdorf verwies zudem auf die hohen Sanierungskosten am Ottheinrich-Gymnasium. Dies sei jahrzehntelang vernachlässigt worden, jetzt müsse man tief in die Kasse greifen. Zugleich appellierte er an den Landesfinanzminister, mehr Geld für den Erhalt und die Sanierung von Schulen zur Verfügung zu stellen.

Wegen der schwierigen Finanzsituation regte er eine gemeinsame Klausur von Verwaltung und den Fraktionen an, um über die Prioritäten bei künftigen Investitionen zu sprechen. Es gehe jetzt über die Fraktionsgrenzen hinweg um gemeinsames Handeln. "Wir als CDU sind bereit dazu."

Michael Schindler. Foto: Jan A. Pfeifer

Michael Schindler (Freie Wähler): Michael Schindler brachte es in Hinblick auf die angespannte Finanzlage gleich zu Beginn seiner Rede auf den Punkt: "Leisten können wir uns eigentlich nichts." Positiv vermerkte er, dass in den zurückliegenden Jahren dennoch viel erreicht worden sei, gerade bei den Schulen und dem Hochwasserschutz. "Ein Großteil der Mittel im Haushalt wird für Bildung und Soziales ausgegeben und die sind für eine familienfreundliche Stadt essenziell."

In den Mittelpunkt, was man sich leisten müsse, stellte er die Sanierung des Gymnasiums, den Neubau der Mehrzweckhalle in Frauenweiler und die Kindergärten in Baiertal und Schatthausen. Auch lobte er die Sanierung des Sportplatzes in Baiertal. "Das sind Investitionen in unsere Jugend und damit in die Zukunft." Zwar werde viel gebaut, das Augenmerk müsse jedoch auf der Nachverdichtung in der Innenstadt liegen. Gefordert seien jetzt die Eigentümer von Baulücken.

Es sei wichtig, das negative Image der Stadt zu verbessern. Denn gerade die langen Bearbeitungszeiten im Baurechtsamt würden ein schlechtes Licht auf die Verwaltung werfen. "Dort müssen wir optimieren." Schindler ging auch auf die gestiegenen Energiepreise als Folge des Krieges in der Ukraine ein: "Kalkulierbar ist seit Februar leider nichts mehr." So habe die Stadt im Januar noch Gaslieferungsverträge bis 2025 abgeschlossen, nur einen Monat später habe sich alles verändert. Gegen Ende seiner Ausführungen brach er noch die Lanze für Oberbürgermeister Dirk Elkemann. "Sie hatten bisher eine schwierige Amtszeit." Der OB habe oft Entscheidungen treffen müssen, deren Details und Hintergründe nicht in die Öffentlichkeit gedrungen seien. "Ich hoffe, Sie kandidieren im nächsten Jahr wieder, meine Unterstützung dazu haben Sie."

Jan-Peter Oppenheimer. Foto: Pfeifer

Jan-Peter Oppenheimer (SPD): "Meine Fraktion würde sich lieber mit der Weichenstellung für künftige Generationen in den kommenden Jahren beschäftigen, jedoch sind wir derzeit aufgrund der aktuellen Situation meilenweit davon entfernt", betonte Jan-Peter Oppenheimer in Hinblick auf Krisen wie Pandemie, Krieg in der Ukraine und steigende Preise.

Wie in einem Hamsterrad versuche man Jahr für Jahr den Herausforderungen, die Klimawandel, Globalisierung und demografischer Wandel mit sich bringen, zu begegnen. "Tatsächlich sind wir aufgrund unserer finanziellen Situation nur noch in der Lage zu reagieren, unser Handlungsspielraum geht gegen Null." Es sei nun ein Punkt erreicht, alles zu tun, um Wiesloch als klimaneutrale Stadt bis 2040 gestalten zu können. Es dürfe nicht sein, zwischen Klima- und Bestandsschutz, also zwischen Zukunftsplanung und Notwendigkeiten, abwägen zu müssen. Es fehle an der konsequenten Umsetzung, um eben diese Ziele zu erreichen. Dabei müsse die Bürgerschaft aktiv mitgenommen werden.

Zudem werde die bauliche Weiterentwicklung einen zentralen Bestandteil der zukünftigen finanziellen Stabilisierung der Stadt darstellen. Der SPD sei klar, dass insbesondere durch die Bebauung noch unversiegelter Flächen die Abwägung bei zukünftigen Wohnbauprojekten immer mit einem Zielkonflikt hinsichtlich Ökologie, Arten- und Klimaschutz einhergehe. Umso wichtiger sei es, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Oppenheimer sprach auch "bezahlbaren Wohnraum" an und unterstrich die Forderung seiner Fraktion nach mehr sozialem Wohnungsbau. Mehr Bäume, eine Bürgerenergie-Genossenschaft zu etablieren und nachhaltige Mobilität waren ebenfalls Bestandteil seiner Ausführungen. Auch Oppenheimer lobte das soziale Engagement in der Stadt.

Orhan Bekyigit. Foto: Jan A. Pfeifer

Orhan Bekyigit (AWL/WGF): Der Investitionsstau der zurückliegenden Jahr müsse endlich abgebaut werden. Orhan Bekyigit forderte mehr Mut und verwies auf das erfolgreiche Agieren in den zurückliegenden Jahren. Er nannte verschiedene Projekte, die erfolgreich umgesetzt worden seien, so beispielsweise den Umbau des ehemaligen Dannheimers zum "Kubus" und die für das kommende Jahr anstehende Vermarktung des zweiten Bauabschnitts in der "Äußeren Helde". Insgesamt sei mit allen Aktivitäten Wohnraum für 500 Personen in Wiesloch geschaffen worden. "Wir müssen uns vor niemandem verstecken", argumentierte er. Allerdings sei neuer Wohnraum in Wiesloch kaum noch zu bezahlen. Er regte daher an, die Gerbersruhschule an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft zu veräußern und direkt mit einer sozialen Wohnungsbauquote von mindestens 50 Prozent zu verknüpfen. Er forderte weiterhin, die Einnahmeseite zu optimieren und weniger auszugeben. "Dazu gehören auch Steuererhöhungen."

Er hob die positive Entwicklung beim Palatin hervor und forderte eine Zusammenführung der städtischen Eigenbetriebe, lobte das ehrenamtliche Engagement in der Stadt und unterstrich, die freiwilligen Leistungen müssten endlich auf den Prüfstand. "Wir müssen uns gegenüber ehrlich sein." Vor allem vor dem Hintergrund eines ständig wachsenden Schuldenbergs, der bis 2026 auf 110 Millionen Euro ansteigen werde. Aus Sicht der Wählergemeinschaft werde man sich daher mehrheitlich für unumgängliche Steuererhöhungen aussprechen. Neue Wege sollten gegangen werden. So könnte das Dienstleistungszentrum "Stadtwerke" in ihren Räumlichkeiten eine Bürgergenossenschaft aufnehmen, um so die Menschen in eine nachhaltige Entwicklung mit einzubinden.