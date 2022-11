Wiesloch. (tt) Nach dem Einsturz einer Hauswand in der Schwetzinger Straße bleibt die Durchfahrt an dieser Stelle – zwischen den Kreuzungen mit der Mühlgasse und der Neugasse – weiterhin für den Verkehr gesperrt. "Wir können derzeit nicht einschätzen, welche Auswirkungen Erschütterungen auf das Haus haben, wenn der Verkehr freigegeben wird", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf RNZ-Nachfrage. Deshalb bleibe diese wichtige Ost-West-Achse gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr stadtauswärts ist ausgeschildert und erfolgt über die Mühlgasse, Gartenstraße und Dr.-Martin-Luther-Straße. Die Mühlgasse ist ab der Einmündung Bachgasse in Richtung Schwetzinger Straße ebenfalls gesperrt.

Die Stadt hatte gestern die Zufahrt in die Ringstraße am Palatin gesperrt, da es durch die Baustelle in der unteren Hauptstraße keine Wendemöglichkeiten gibt. Wann die Schwetzinger Straße für den Durchgangsverkehr wieder geöffnet werden kann, ist derzeit noch unklar.

Durch die Vollsperrung der Schwetzinger Straße und der Baustelle an der Feuerwehrhaus-Umfahrung, die gestern begonnen wurde, kam es am Mittwoch im Berufsverkehr zu teils chaotischen Verhältnissen in Wiesloch. Damit sich die Lage etwas entzerrte, wurde der Verkehr an der Kreuzung Ringstraße/Messplatzstraße am Palatin durch Polizeibeamte geregelt.