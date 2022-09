Wiesloch. (tt) Die Sanierung der Bergstraße in Wiesloch – zwischen Friedrichstraße und Gerbersruhstraße – beginnt: Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, soll noch in dieser Woche die Baustelle eingerichtet und die Beschilderung aufgestellt werden. Neben der Grunderneuerung der Fahrbahn sollen auch die Gehwege auf eine Breite von mindestens 1,80 Meter vergrößert werden. Die eigentlichen Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung am 4. Oktober starten.

Zum Schutz der Radfahrenden wird es in der Bergstraße künftig weniger öffentliche Parkplätze geben und durch spezielle Piktogramme – die sogenannten "Sharrows" – soll die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer erhöht werden. Die Einmündungen im Bereich der Zufahrten zu Polizei und Kaiserlich Kammer werden barrierefrei umgestaltet, gleiches gilt für die Stellplätze am Kulturhaus. Die Querung auf Höhe des Schlosswegs wird durch eine bauliche Einengung westlich der Bergstraße zum Schutz des Radverkehrs angelegt. "Alles in allem wird die Maßnahme rund 690.000 Euro kosten", heißt es aus dem Rathaus. Zunächst war man von 450.000 Euro ausgegangen, warnte im Mai aber schon vor einer Kostenexplosion. Voraussichtlich Ende März 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Während der Bauzeit ist die Zufahrt für die Anwohnerinnen und Anwohner und zum Amtsgericht jederzeit möglich. Eine Umleitung für durchfahrende Fahrzeuge ist ausgeschildert und erfolgt über Gerbersruhstraße, Dämmelstraße und Gartenstraße beziehungsweise Friedrichstraße, Dämmelstraße und Gerbersruhstraße. Das Passieren der Straße für Fußgänger ist laut Stadtverwaltung jederzeit möglich. Die Zu- und Abfahrt zur Polizei erfolgt über die Schlossstraße.