Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Wieslocher Herbstmarkt hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Beim Auftakt spielte das Wetter noch mit, hin und wieder zeigte sich sogar die Sonne und es herrschten angenehme Temperaturen. Tags darauf jedoch war es kühl, es regnete immer wieder – und dennoch fanden erneut viele Menschen den Weg ins Zentrum der Weinstadt. Der meteorologische Umschwung hatte sich bereit in der Nacht angekündigt, als Gewitter und Regen in der Region nichts Gutes vermuten ließen.

Am Eröffnungstag der vom Verein "Stadtmarketing" organisierten Veranstaltung herrschte bereits um die Mittagsstunden rege Betriebsamkeit in der Innenstadt, Leckereien unterschiedlichster Art und Trinkbares waren gefragt, während andere beim Bummel an den zahlreichen Verkaufsständen nach Brauchbarem suchten. Die Auswahl war groß. Selbstgemachter Honig wurde ebenso angeboten wie Schals, Handtaschen, Haushaltsartikel und an einer Bude Frühlingsrollen – und das zum Herbstmarkt. Seitens der Stadt wurde auf dem evangelischen Kirchplatz über das Klimaschutzkonzept informiert und auch "Fair Trade", also fairer Handel, stand mit auf dem Programm, will sich Wiesloch doch für die Anerkennung als "Fair-Trade-Town" bewerben. Die Temperaturen waren angenehm, aber nicht jeder wollte sich darauf verlassen. So sah man Menschen mit Steppjacken, aber auch solche mit T-Shirts und kurzen Hosen.

Frühmorgens bot der Folgetag noch Regen, ehe es auflockerte. Am frühen Nachmittag mussten die mitgebrachten Schirme, Standardausrüstung beim Herbstmarkt, aber trotzdem wieder aufgespannt werden. Gelegenheit zum Stöbern für so manche Schnäppchenjäger bestand beim Flohmarkt in einem Teilbereich der Schwetzinger Straße.

Ob Vasen, Comics, Bekleidungsstücke jeglicher Art oder gar Angelausrüstung: Wer lange genug suchte, wurde fündig. Am Nachmittag öffneten viele Einzelhandelsgeschäfte ihre Türen, es wurde mit zahlreichen Sonderangeboten um Kundschaft geworden und selbst die beiden großen Kaufhäuser machten mit.

Anziehungspunkte waren einmal mehr die vielen Verpflegungsstände. "Haste scho de neue Woi probiert?", war oftmals zu hören. Aber auch Flammkuchen, die klassische Bratwurst oder ein saftiges Steak gehörten zum Angebot. Für die Kinder stand ein Karussell im hinteren Teil des evangelischen Kirchplatzes. Und obwohl das Wetter nicht durchgehend mitspielte, zeigten sich die Besucher zufrieden. "Leute treffen, miteinander schwätzen und gemeinsam Spaß haben, man weiß in diesen Zeiten ja nicht genau, wie lange das möglich ist", so der Kommentar eines Herrn aus Wiesloch, stellvertretend für viele.