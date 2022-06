Wiesloch. (RNZ) Ab Dienstag, 7. Juni, kann in der Wieslocher Adenauergarage nicht mehr kostenlos geparkt werden. Dann übernimmt die "Fair parken GmbH" die Bewirtschaftung der Adenauergarage. Das teilte nun die Stadt Wiesloch mit. Nach der Übernahme durch das Unternehmen soll dann auch "zeitnah", wie es in der Mitteilung heißt, wieder der barrierefreie Zugang aus dem zweiten Untergeschoss der Garage in den Kubus möglich sein. Dieser war in den vergangenen Monaten nicht möglich. Der Stadt war das Problem bekannt, sie verwies auf den Betreiberwechsel.

Die neuen Betreiber fassten die Umstellung ebenfalls in einer separaten Mitteilung zusammen. Demnach werden nun 53 Stellplätze kostenpflichtig für 1,50 Euro je Stunde angeboten. Die Höchstsumme an anfallenden Gebühren liegt bei acht Euro. "Für diese Gebühr realisiert ,Fair parken’ eine ordnungsgemäße, kostengünstige und barrierearme Bewirtschaftung der Stellplätze", erklärt das Unternehmen. Eine Schranke soll es nicht geben, das Parkhaus wird dem Unternehmen zufolge auch weiterhin ohne befahrbar sein. Im Parkhaus sollen moderne Kamerasysteme die Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrt erfassen.

Von den 53 Stellplätzen sind 20 für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EnBW vermietet, fünf Stellplätze davon dauerhaft, heißt es weiter. Die übrigen 15 "EnBW-Plätze" können nach den Bürozeiten des Energieversorgers von Kundinnen und Kunden genutzt werden.